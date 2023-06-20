تكنولوجيا: تسريب اسعار ساعات Galaxy Watch 6 و Galaxy Watch 6 Classic من سامسونج

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قبل بضعة أيام، تم تسريب بعض المعلومات التي تكشف عن مجموعة Galaxy Watch 6 القادمة من سامسونج، واليوم، قام مصدر مختلف بتسريب معلومات عن الاسعار لجميع الإصدارات الأربعة.

جدير بالذكر ان هذه المعلومات قادمة من فرنسا، لذا قد يكون هناك اختلافات صغيرة في الاسعار حسب معدلات ضريبة القيمة المضافة المتغيرة لكل دولة.

ستتوفر ساعة Galaxy Watch 6 بحجم 40 مم بسعر 319.99 يورو مع إصدار البلوتوث فقط، و 369.99 يورو مع إصدار 4G، في حين سيأتي إصدار 44 مم بسعر 349.99 يورو مع البلوتوث فقط و 399.99 يورو مع 4G.

اما عن Galaxy Watch 6 Classic، فستصل بحجم 43 ملم باللونين الأسود والفضي بسعر 419.99 يورو مع إصدار بلوتوث فقط و 469.99 يورو مع إصدار 4G.

وأخيرًا، ستصل ساعة Watch 6 Classic مقاس 47 ملم بسعر 449.99 يورو مع إصدار البلوتوث فقط، أو 499.99 يورو مع إصدار 4G.

سيتم الكشف عن ساعات Galaxy Watch 6 و Watch 6 Classic في حدث Unpacked القادم والذي ستعقده سامسونج لأول مرة في كوريا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

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