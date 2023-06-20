تكنولوجيا: ‏Polestar و Meizu سيعملان معًا على نظام المعلومات والترفيه داخل السيارة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Polestar و Meizu عن مشروع مشترك جديد يهدف إلى تعزيز مكانة Polestar في الصين. وحتى الآن، لا يوجد اسم للشركة المشتركة، لكن Polestar ستمتلك 49٪ من الحصة، بينما ستمتلك Meizu نسبة 51٪ الأخرى وستكون مسؤولة أيضًا عن توفير التمويل المستقبلي بما يتجاوز رأس المال الأولي من Polestar و Meizu.

ستنجذب الشراكة حول برنامج Flyme Auto من Meizu للسيارات حيث تحتاج Polestar إلى تقديم برنامج مصمم خصيصًا للمستهلك المحلي. وستعمل الشركتان معًا لتحسين البرنامج وتقديم تكامل عميق مع الأجهزة المحمولة.

سترسل Polestar حوالي 130 من موظفيها إلى المشروع المشترك الجديد في الصين للعمل مع Meizu على Flyme Auto وأيضًا على الواقع المعزز والأجهزة المحمولة وغيرها من المنتجات المتعلقة بالنظام البيئي.

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