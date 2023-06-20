تكنولوجيا: نظارة ZTE Nubia Neovision Glass معروضة للبيع عالميًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نظارة الواقع المعزز Nubia Neovision Glass من ZTE متاحة الآن للبيع المفتوح في جميع أنحاء العالم. وكشفت الشركة مؤخرًا عن الأسعار والتوافر العالمي لنظارة Neovision، والتي تم الكشف عنها في البداية في مؤتمر MWC 2023 في برشلونة.

فبدءًا من 19 يونيو 2023، يمكن للمستهلكين المهتمين شراء نظارة Neovision مباشرة من الموقع الرسمي. توفر نظارة Nubia Neovision تجربة مرئية وصوتية استثنائية، مما يجعلها أول نظارة ذكية في العالم تحصل على شهادة جودة الصوت عالية الدقة وشهادة TÜV Rheinlan.

تأني النظارة مع شاشة Micro-OLED بحجم 120 بوصة تتميز بمؤشر PPI يبلغ 3500، مما يجعل النظارة توفر رؤية واضحة وغامرة بألوان زاهية. تضمن النظارة دقة HD المجهر التي تبلغ 1080 بكسل صورًا تفصيلية، بينما يوفر مجال الرؤية الواسع الذي يمتد 43 درجة منظورًا واسعًا.

علاوةً على ذلك، تتميز النظارة بسطوع يصل إلى 1800 نتس في المتر المربع، مما يعزز تجربة المشاهدة بشكل أكبر.

كما تأتي جودة الصوت مثيرة للإعجاب بنفس القدر، وذلك بفضل مكبرات الصوت متعددة الاتجاهات وخزان الصوت الإعصاري المدمج في نظارة Neovision. ومع معدل أخذ العينات الذي يتجاوز 44.1 كيلو هرتز وعمق يتجاوز 16 بت، يمكن للمستخدمين الاستمتاع بجودة صوت بلا انقطاع، مما يعزز تجربة الصوت بشكل عام.

إحدى الميزات البارزة بالنظارة هي تعدد استخداماتها، فهي توفر شاشة كبيرة افتراضية يمكن استخدامها في سيناريوهات مختلفة، بما في ذلك مسرح شخصي متنقل أو مركز ألعاب متنقل أو مساعد مكتب فعال.

تعرض النظارة صورًا من الأجهزة المتصلة بسلاسة على شاشة افتراضية في الوقت الفعلي، مما يسمح للمستخدمين بالاتصال بمجموعة واسعة من الأجهزة مثل الهواتف المحمولة والطائرات بدون طيار وأجهزة الألعاب وأجهزة الحواسب المحمولة والمزيد.

يأتي تصميم النظارة عصري على حد سواء، وتتميز بأسلوب بسيط وانسيابي يذكرنا بالنظارات الشمسية الخفيفة الفاخرة ويبلغ وزنها 79 جرامًا فقط.

تأتي نظارة Neovision متاحة الآن للشراء من خلال الموقع الرسمي بسعر 529 دولار. وقد تصل إلى بلدان ومناطق مختلفة قريبًا، بما في ذلك العديد من الدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط ودول آسيا والمحيط الهادئ وجنوب إفريقيا.

المصدر

اعلان





