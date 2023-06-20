شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما الميزات الجديدة القادمة إلى AirDrop فى iOS 17؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ أن أطلقت آبل خدمة Airdrop في نظام iOS 7، أصبحت الوسيلة المفضلة لمستخدمي آيفون لإرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وغيرها إلى أجهزة آبل القريبة بسهولة، وطوال هذه السنين لم تتغير هذه الميزة كثيرًا، لكن في هذا العام، أضافت آبل في نطام iOS 17 العديد من الميزات الجديدة إلى AirDrop التي من شأنها أن تجعلها أفضل من قبل, وفقًا لموقع aitnews.

إليك خمس ميزات جديدة ستصل إلى خدمة AirDrop مع تحديث نظام من المتوقع أن يصل إلى هواتف آيفون في هذا الخريف:

1- ميزة NameDrop:

‏NameDrop هي ميزة جديدة ستصل إلى AirDrop مع نظام iOS 17 وتهدف إلى تسهيل مشاركة الأرقام ومعلومات الاتصال الخاصة بك، فبدلاً من كتابة رقم شخص للاتصال به أو إرسال رسالة نصية إليه حتى يكون لديه رقمك، تتيح لك NameDrop تقريب هاتفك من هاتف الشخص الآخر لتبادل تفاصيل الاتصال.

فعند تقريب الهاتفين من بعضهما، تظهر بطاقة الاتصال الخاصة بكل شخص تتضمن صورة لك يمكنك تخصيصها وتحريرها، ويمكن للمستخدمين تحديد الأرقام والبريد الإلكتروني في بطاقة الاتصال الخاصة بهم التي يريدون مشاركتها.

2- إيماءة جديدة لمشاركة المحتوى:

تتيح إيماءة تقريب آيفون من آيفون آخر التي تعمل مع ميزة NameDrop مشاركة المحتوى مثل: الصور والملفات. وبمجرد تقريب الهاتفين من بعضهما سيبدأ النقل عبر AirDrop، دون الحاجة إلى اختيار اسم الشخص يدويًا.

3- متابعة نقل الملفات عبر الإنترنت:

تعمل خدمة AirDrop حاليًا بطريقة تتطلب منك إبقاء هاتفك بالقرب من هاتف الشخص الآخر حتى تكتمل أي عملية نقل، وإذا تركت نطاق النقل المُتاح في AirDrop، سيفشل النقل ولن تكتمل عملية مشاركة المحتوى. وقد يكون هذا أمرًا مزعجًا خاصةً عند إرسال أو تلقي العديد من الملفات الكبيرة مثل: مقاطع الفيديو.

لكن إذا تركت نطاق AirDrop في نظام ‌iOS 17‌، فسيستمر إرسال المحتوى الذي تريد مشاركته مع شخص ما بأمان وبجودة كاملة عبر الإنترنت. والمطلب الوحيد لاستخدام هذه الميزة هو أن تسجّل الدخول إلى حسابك في iCloud أنت والشخص المستلم أيضًا.

4- استخدام SharePlay عبر AirDrop:

يمكن وضع آيفون بالقرب من آيفون آخر لبدء نشاط مشترك مع شخص معين عبر خدمة shareplay وهذا يسمح للشخصين بالاستماع إلى المقاطع الصوتية أو مشاهدة فيلم معًا.

وبفضل واجهة برمجة تطبيقات SharePlay الجديدة، يمكن لمطوري التطبيقات التابعة لجهات خارجية جعل تطبيقاتهم تدعم هذه الميزة، مما يسمح لك بالدخول إلى اللعبة نفسها مع صديقك وغير ذلك من الأنشطة المشتركة.

5- تشويش الصورة:

لا يسمح نظام iOS لأي شخص بإرسال صورة أو مستند إلى هاتفك عبر AirDrop إلا إذا وافقت على ذلك، ولكن هناك مشكلة مع خدمة AirDrop وهي أنها تعرض معاينة للمحتوى الذي أرسله الشخص الآخر تظهر في شاشة هاتفك، سواء كنت تريد رؤيته أم لا. وقد يؤدي ذلك إلى مشاهدة صور غير مرغوب فيها في بعض الأحيان.

ولمنع ذلك؛ قدمت آبل في ‌iOS 17‌ ميزة جديدة مصممة لتشويش الصور المرسلة تلقائيًا عبر AirDrop التي قد تحتوي على محتوى حساس، ولكن يمكنك عرض الصورة بالنقر فوق زر (عرض) Show.