شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟ واتساب يطرح ميزة لحماية المستخدمين من المكالمات غير المرغوب فيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح واتساب ميزة مصممة لحماية المستخدمين من المكالمات غير المرغوب فيها على منصة المراسلة، حيث سيسمح التطبيق المملوك لميتا للمستخدمين بتبديل الإعداد ببساطة لإسكات المكالمات الواردة من المتصلين المزعجين، تأتي هذه المكالمات عادةً من أرقام ليست جزءًا من قائمة جهات اتصال المستخدم، وتم تصميم الميزة الجديدة لمنع المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة من إزعاج المستخدم.

سوف يسمع مستخدمو WhatsApp الذين لا يقومون بتمكين هذا الإعداد رنين هواتفهم عندما يتصل بهم أي مستخدم WhatsApp آخر - بما في ذلك أولئك الذين ليسوا في قائمة جهات الاتصال الخاصة بهم - باستخدام التطبيق.

أعلن مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذي لشركة Meta ، أنه يمكن لمستخدمي WhatsApp الآن إسكات المكالمات الواردة من جهات اتصال غير معروفة، وهذا يعني أن الميزة ، التي تم رصدها سابقًا قيد التطوير، قد بدأت في طرحها على جميع المستخدمين، وفقاً لموقع Gadgets 360 .

لن يتم إزعاج المستخدمين الذين يقومون بتمكين الميزة بالمكالمات الواردة من جهات اتصال غير معروفة، ولكن سيظل تطبيق المراسلة يعرض المكالمة في منطقة الإعلام وداخل التطبيق، وهذا يعني أن المستخدمين لن يفوتوا مكالمة من شخص مجهول - ستعمل الميزة فقط على تقليل الإزعاج غير المرغوب فيه من الغرباء عن طريق منع الهاتف من الرنين.

يمكن للمستخدمين الذين يرغبون في تمكين الميزة على Android الضغط على القائمة ثلاثية النقاط والضغظ على الإعدادات> الخصوصية> المكالمات وتبديل خيار صمت المتصلين غير المعروفين في التطبيق.