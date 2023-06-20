تكنولوجيا: ‏Carl Pei يكشف عن كابل Type C جديد شفاف لهاتف Nothing Phone 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت تلمح شركة Nothing، الشركة التي أسسها Carl Pei، لهاتفها الذكي القادم Phone 2 لبضعة أشهر حتى الآن. وفي تغريدة حديثة، أظهر Pei كابل شحن جديدًا شفافًا سيتم تضمينه مع الهاتف.

تم الكشف عن كابل الشحن في سلسلة التغريدات بواسطة Pei في وقت سابق من اليوم، حيث ذكر مدى “روعة” كابل USB-C الجديد. ثم تبعت هذه التغريدة صورة لما يبدو عليه الكابل، كما هو موضح أدناه:

من الناحية الفنية، يعتبر الكابل مجرد كابل USB أبيض قياسي من النوع C، ولكن مع غلاف شفاف. ويحتوي الموصل المعدني على شعار Nothing محفور عليه وصف من النقاط يمر عبره.

من غير المعروف ما تمثله هذه النقاط، أو ما إذا كان من المفترض أن تكون مصابيح LED أو مجرد أخاديد عادية في المعدن.

من المقرر إطلاق هاتف Nothing Phone (2) رسميًا في 11 يوليو، لذلك لن ننتظر وقتًا طويلاً لمعرفة كيف يبدو الهاتف وما الذي يأتي معه.

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