تكنولوجيا: أحدث التسريبات المصورة التي تستعرض تصميم OnePlus V Fold

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعود التسريبات من جديد لتسليط الأضواء على هاتف وان بلس القابل للطي OnePlus V Fold، الذي رصد اليوم في أحدث الصور ثلاثية الأبعاد.

تستعد شركة وان بلس لإطلاق إصدار الشركة الأول من الهواتف القابلة للطي، ولقد قدمت أحدث التسريبات المصورة نظرة جديدة على تصميم هذا الإصدار.

ولقد أشارت بعض التسريبات السابقة إلى خطط وان بلس لإطلاق هذا الإصدار في شهر أغسطس، بينما شارك @OnLeaks صور ثلاثية الأبعاد توضح رؤية وان بلس لتصميم OnePlus V Fold.

أيضاً على عكس التسريبات السابقة التي أشارت إلى أن هاتف وان بلس القابل للطي يأتي بنفس تصميم ومواصفات Oppo Find N2، تشير التسريبات الجديدة إلى أن هاتف وان بلس يأتي بحجم كبير للشاشة على غرار هواتف Galaxy Z Fold4 وvivo X Fold2.

كما يظهر هاتف OnePlus V Fold في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم معدني نحيف في الجانبين، وتأتي شاشة الغطاء بتصميم طويل مع ثقب في الشاشة، بينما يظهر الغطاء الخلفي بتصميم جلدي، مع كاميرة بتصميم دائري يتضمن ثلاثة من المستشعرات.

وتشير بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بمستشعر IMX 890 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما تتضمن إعدادات الكاميرة مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، مع مستشعر يتميز بعدسات periscope.

أيضاً تضم شاشة الغطاء كاميرة سيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ومن المتوقع أن يضم شاشة LTPO AMOLED رئيسية بدقة عرض 1900 في 2100 بيكسل، كما تدعم معدل تحديث 120Hz، وتأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في زر التشغيل الرئيسي.

ويضم الهاتف ثلاثة من المكبرات الصوتية التي تنقسم إلى مكبر صوتي في الجزء السفلي، مع منفذ USB C، واثنان من المكبرات الصوتية في الجزء العلوي.

يذكر أن OnePlus V Fold يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 2، ويضم بطارية بقدرة 4800 mAh، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100W.

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