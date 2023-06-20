تكنولوجيا: الإعلان عن هاتف Honor 90 Lite بمعالج Dimensity 6020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Honor رسمياً اليوم عن هاتف Honor 90 Lite الذي يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 100 ميجا بيكسل، ومعالج Dimensity 6020.

يتميز هاتف Honor 90 Lite بحجم شاشة 6.7 إنش، بجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تضم الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم هاتف Honor 90 Lite مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 100 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.9، كما يأتي المستشعر الثاني بدقة 5 ميجا بيكسل بزوايا عرض فائقة الإتساع، وتدعم الكاميرة تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

كما ينطلق Honor 90 Lite بمعالج Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يدعم الهاتف ذاكرة إفتراضية 5 جيجا بايت رام لتصل سعة الذاكرة إلى 13 جيجا بايت رام.

ويدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 4500 mAh، كما يأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 35W، ويتميز بسماكة 7.48مم، ووزن 179 جرام.

أيضاً يتميز الهاتف بمنفذ USB-C (2.0)، والذي يدعم السماعات عبر محول، كما يدعم الهاتف تقنية Hi-Res Audio، وأيضاً Hi-Res Audio لاسلكياً، أيضاً يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، ومن المقرر أن يتوفر Honor 90 Lite بألوان الأزرق، والفضي وأيضاً اللون الأسود.

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