تكنولوجيا: إعلان تشويقي يكشف عن الملامح الأولى لسلسلة Realme Narzo 60

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت Realme أول الإعلانات التشويقية لسلسلة هواتف Realme Narzo 60 القادمة، والتي تكشف عن عبارة “Mission Narzo”.

تخطط شركة Realme قريباً لإطلاق جيل جديد من سلسلة هواتف Realme Narzo، وتكشف الإعلانات التشويقية التي نشرت اليوم عن الملامح الأولى لمواصفات Narzo 60.

ويكشف الإعلان التشويقي الأول عن دعم السلسلة القادمة سعة تخزين أكبر عن السعة التي قدمت في الإصدارات السابقة من السلسلة.

كما يؤكد إعلان تشويقي أخر على أن سلسلة Realme Narzo 60 تدعم تخزين حتى 250000 صورة، لذا من المتوقع أن تأتي الإصدارات القادمة بسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، مع دعم التخزين الخارجي.

يذكر أن هاتف Narzo 60 5G رصد مؤخراً في منصة Geekbench برقاقة معالج Dimensity 6020، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 13، ومن المتوقع أن تكشف Realme عن تفاصيل أكثر حول سلسلة Narzo 60 في حدث يعقد في الفترة بين 22 إلى 26 من يونيو.

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