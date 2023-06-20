تكنولوجيا: Insta360 تؤكد على خططها لإطلاق كاميرة بمواصفات غير تقليدية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتنافس الشركات المطورة لكاميرات الأكشن لإطلاق إصدارات جديدة بمميزات أكثر كفاءة في دعم المستخدمين، ولقد أكدت Insta360 من خلال إعلان تشويقي جديد على أن إصدار الشركة القادم يأتي بمواصفات ثورية.

بدأت Insta360 في العمل على تطوير إصدار جديد من كاميرات الأكشن، ولقد ألمحت الشركة في إعلان تشويقي إلى المميزات الغير تقليدية المقدمة في هذا الإصدار.

ويكشف الإعلان التشويقي عن ظلال كاميرة على غرار إعلانات GoPro، كما يظهر إبهام إلى أعلى ظل الكاميرة يوضح تصميم صغير جداً للإصدار المرتقب من كاميرات Insta360.

وتشير التوقعات إلى أن الحجم الصغير لكاميرة Insta360 هي نقطة التسويق الأولى لهذا الإصدار، بينما تشير توقعات أخرى إلى أن Insta360 لديها مميزات أخرى تنفرد بها في الإصدار المرتقب من كاميرات الأكشن عن الإصدارات المنافسة في الأسواق.

أيضاً من المقرر أن تأتي الكاميرة الجديدة بعد إصدار الشركة السابق Insta360 GO 2، والتي تميزت أيضاً بالحجم الصغير مقارنة بالإصدارات السابقة.

يذكر أن تقليص حجم كاميرة الأكشن يدعم المستخدم في التنقل بسلاسة أكبر في المغامرات، إلا أن هذا الحجم الصغير لا يدعم زيادة سعة البطارية.

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