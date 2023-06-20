شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يختبر جودة 1080P Premium للهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد وGoogle TV والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختبر يوتيوب إصدارًا جديدًا بدقة 1080 بكسل لمستخدمي أندرويد و Google TV، حيث تم اختبار هذه الميزة ، الحصرية لمشتركي يوتيوب Premium ، في وقت سابق لمستخدمي iOS المحددين والمستخدمين على الويب.

ويوفر 1080P Premium معدل بت محسنًا ، مما يضمن جودة فائقة الوضوح لتجربة مشاهدة محسنة، وقد اكتشف أحد مستخدمي Reddit أن فئة 1080p Premium متاحة الآن على تطبيق أندرويد TV OS على يوتيوب ، وفقًا لتقرير من 9to5Google.

ويمكن استخدام هذا الخيار على كل من أجهزة Google TV و أندرويد TV ويتم تسميته "1080p Premium" ، مما يوفر "معدل بت محسّن"، و تتطلب الترقية إلى هذا المستوى ترقية إلى يوتيوب Premium، وقد أبلغ مستخدم آخر ، على Twitter ، أنه تمكن من الوصول إلى ميزة 1080p Premium على هاتف أندرويد الذكي على تطبيق يوتيوب.

ويقول موقع يوتيوب أن خيار Premium لمقاطع الفيديو بدقة 1080 بكسل قد أدى إلى تحسين معدل البت، وينتج عن هذا جودة فيديو أكثر وضوحًا ، خاصةً لمقاطع الفيديو ذات التفاصيل المعقدة والحركة.

وقالت Google في منشور مدونة ، أثناء الإعلان عن 1080p Premium لمشتركي يوتيوب Premium: "سواء كنت من محبي الرياضة المتحمسين أو منخرطًا في أحدث مقاطع فيديو الألعاب ، ستوفر هذه الميزة الجديدة جودة بصرية أعمق لأعضائنا!".

كانت هناك مخاوف من إزالة خيار 1080 بكسل الحالي لغير المشتركين. ولكن ، لا يزال خيار 1080p القياسي متاحًا لجميع المستخدمين ، بما في ذلك أعضاء Premium.

ويمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام خيار 1080p العادي عند مشاهدة مقاطع الفيديو ، بما في ذلك تلك المصنفة على أنها "1080p Premium"، لكن لاحظ أنه ليس كل مقاطع الفيديو سيكون لها خيار "1080p Premium". ذكر موقع يوتيوب أن هذه الميزة لن تكون متاحة لمقاطع الفيديو ذات الدقة الأعلى أو الأقل من 1080 بكسل. علاوة على ذلك ، لن تتوفر الأفلام القصيرة والبث المباشر في 1080p Premium.