شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوبرا تطرح النسخة الجديدة من متصفحها المدعوم بالذكاء الاصطناعي للاستخدام العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Opera أن مستعرضها التوليدي المدعم بالذكاء الاصطناعي ، Opera One ، متاح الآن للتنزيل، حيث يحتوي المتصفح الآن على Aria ، وتقول الشركة إنه أول متصفح أصلي على الإطلاق AI، وتعاون Opera مع OpenAI لجلب براعة شبيهة بـ ChatGPT إلى Aria، ويتوفر Opera One مجانًا على أنظمة التشغيل Windows و macOS و Linux.

ما الجديد في Opera One؟

قال Opera أن Opera One يعمل بشكل مشابه لمتصفح Opera الأقدم ولكنه حصل على تحول، ووفقًا للشركة ، أصبح الذكاء الاصطناعي الآن جزءًا أساسيًا من تجربة التصفح و "ليس مجرد وظيفة إضافية"، ويحصل على "تصميم معياري" جديد مع ميزات مثل Tab Islands.

ويوفر حل Aria القائم على GPT معلومات محدثة من الويب - مثل Microsoft Bing Chat و Google's Bard. يتم تشغيل Opera One بواسطة محرك Composer AI الخاص به وتتصل Aria بـ GPT الخاص بـ OpenAI لإرجاع نتائج في الوقت الفعلي من الويب.

كيفية الوصول إلى Aria على Opera One

من أجل الوصول إلى روبوت الدردشة Aria AI ، يجب على المستخدمين فتح AI في الشريط الجانبي وتسجيل الدخول أو التسجيل للحصول على حساب Opera. لاستدعاء Aria ، يمكن للمستخدمين الضغط على ctrl + / (في Windows) أو cmd + / (في Mac) وسيتم فتح تراكب.

وقالت الشركة: "لذلك ، إذا كان لديك سؤال مفاجئ ، فما عليك سوى استخدام الاختصار لطرح Aria عبر سطر الأوامر ، وإما الغوص في استجابة الذكاء الاصطناعي على الشريط الجانبي أو الاستمرار في التصفح"، وقد حصلت Aria أيضًا على ميزة AI Prompts التي طرحها Opera في الوصول المبكر هذا العام، ويمكن للمستخدمين الحصول على مطالبات سياقية عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن أو تمييز النص في المتصفح إلى Aria.

يقول Opera أن العنصر الأساسي في Opera One هو Tab Islands، حيث يحتفظ المتصفح بعلامات التبويب ذات الصلة معًا ، وفي نفس الوقت ، يفصل بين سياقات التصفح المختلفة، يتم أيضًا طي علامات التبويب لجعلها صغيرة.