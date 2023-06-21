شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Vimeo يطرح خدمة نصوص مدعومة من ChatGPT لتعديل الفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت Vimeo أدواتها التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تهدف إلى تبسيط عملية تحرير الفيديو للمبدعين، حيث تقول المنصة إن هذه الأدوات الثلاث مخصصة للأشخاص الذين "يفتقرون إلى المهارات أو الوقت أو الموارد" لإنشاء مقاطع الفيديو وتعديلها بشكل فعال.

وتشتمل أدوات الذكاء الاصطناعي الثلاث الجديدة على محرر فيديو نصي يمكنه تبسيط التحرير، بنقرة واحدة فقط ، يزيل تلقائيًا فترات التوقف الطويلة والكلمات الحشو مثل "أم" و "آه"، وبالإضافة إلى ذلك ، يمكن للمستخدمين البحث عن مصطلحات محددة في النص الذي تنشئه الأداة وحذف أي أجزاء غير مرغوب فيها من الفيديو.

ويمكن للمستخدمين الذين يرغبون في إنشاء مقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي البحث عن كلمة معينة ، وتمييزها ، واختيار "الاحتفاظ بهذا فقط" للمقطع المطلوب.

ووفقًا لكبير مسؤولي المنتجات في Vimeo ، عززت الشركة عملية تستغرق وقتًا طويلاً ومزعجة للعملاء من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي، الهدف الأساسي من هذا التكامل هو تحسين تجارب العملاء. تدعي الشركة أن تكامل الذكاء الاصطناعي الجديد سيعمل على تسريع عملية إنشاء الفيديو للمستخدمين ، لا سيما أولئك الذين يفتقرون إلى خبرة سابقة في الإنتاج.

ويوفر Vimeo أيضًا مولد نصي يقوم بإنشاء نص كامل بناءً على موجه النص للمستخدم وطول الفيديو المطلوب والنغمة المختارة (على سبيل المثال ، واثق ، مضحك ، غير رسمي)، ويتم تشغيل هذه الميزة بواسطة تقنية GPT الخاصة بـ OpenAI ويتم دمجها في مجموعة التحرير من خلال واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بها.

ويوجد أيضًا جهاز تحكم جديد على الشاشة يعرض نصوصًا بحجم الخط وسرعة ضبطها بواسطة المستخدم، ويمكن أن تساعد هذه الأداة المبدعين في البقاء على النص مع الحفاظ على التواصل البصري مع الكاميرا.

وستكون ميزات AI هذه متاحة لجميع المشتركين في اشتراكات Vimeo Standard و Pro، ويمكن للمستخدمين اختبارها مجانًا خلال فترة الإصدار التجريبي التي تبلغ سبعة أيام ، ولكن للاستمرار في استخدامها ، يجب عليهم الاشتراك ، والتي تكلف 20 دولارًا شهريًا إذا تم إصدار فاتورة بها سنويًا.