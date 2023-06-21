شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على فكرة التوائم الرقمية وكيف سيكون لك نسخة أخرى افتراضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتنبأ الخبراء بأن يكون لدينا توائم رقمية لتحسين صحتنا، ولعل مفهوم التوائم الرقمية ليس شائع ولكنه سيكون إضافة كبيرة في عالم الطب والتعامل مع الجسم البشرى والأمراض المتعلقة به.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تعد فكرة التوائم الرقمية هي محاكاة لأجسام العالم الحقيقي التي يتم تغذيتها بالبيانات، فعلى سبيل المثال، يوفر التوأم الرقمى لتوربينات الرياح للمهندسين فرصة تشخيص المشكلات دون زيارة الموقع، لكن فى المستقبل، قد يكون لدينا توائم رقمية لأجسامنا، نماذج ثلاثية الأبعاد تتفاعل مع بياناتنا الصحية الحقيقية، وفقًا للباحثين فى NTT Research.

قد يوفر "التوأم الرقمى الحيوى" للأطباء فرصة لمعرفة كيفية استجابة المريض للأدوية قبل وصفها.

قال كريس شو، مدير التسويق بشركة NTT Research، إن الشركة تحاول بناء نموذج لجسم الإنسان، لكن "ضبط هذا النموذج العام لإنشاء توأم رقمي فردي سيشمل ابتكارات معقدة في البيانات والرياضيات.

وسيستغرق الأمر أيضًا وقتًا، قد يكون عقودًا للتحقيق الكامل لإمكانيات هذا المشروع.

وأضاف شو، "البحث الأساسي الذي يتم إجراؤه اليوم سينقذ الأرواح غدًا، مع إعادة صياغة التوأم الرقمي الحيوي لفهمنا وإدارتنا للطب الدقيق."