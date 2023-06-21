شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إعداد واستخدام مفاتيح الأمان لـ Apple ID على أيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك أبل ميزة مفاتيح الأمان لأجهزتها، إنها ميزة أمان اختيارية متقدمة مصممة لأولئك الذين يريدون حماية إضافية من الهجمات المستهدفة ، مثل التصيد الاحتيالي أو أي عمليات احتيال أخرى، باستخدام المصادقة ذات العاملين ، يحتاج المستخدمون إلى تقديم القليل من المعلومات لتسجيل الدخول باستخدام Apple ID إلى جهاز جديد أو على الويب.





المتطلبات الأساسية لمفاتيح الأمان لApple ID- مفتاحا أمان على الأقل معتمدان من FIDO يعملان مع أجهزة Apple.

- iOS 16.3 أو أحدث على جميع الأجهزة التي قمت بتسجيل الدخول إليها باستخدام Apple ID الخاص بك.

- إعداد المصادقة ذات العاملين لApple ID الخاص بك.

لتسجيل الدخول إلى Apple Watch أو Apple TV أو HomePod بعد إعداد مفاتيح الأمان ، تحتاج إلى جهاز أيفون أو iPad بإصدار برنامج يدعم مفاتيح الأمان.





إليك كيف يمكن لمستخدمي Apple إعداد مفتاح الأمان على أجهزة أيفون الخاصة بهم:1. على أيفون وتوجه إلى تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على اسمك ، ثم اضغط على كلمة المرور والأمان.

3. اضغط على إضافة مفاتيح أمان ، ثم اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإضافة مفاتيحك.

4. راجع الأجهزة المرتبطة بApple ID الخاص بك ، ثم اختر:

5. ابق مسجلاً الدخول إلى جميع الأجهزة النشطة.

6. حدد الأجهزة التي لا تريد أن تستمر في الوصول إلى حسابك وتسجيل الخروج منها.

إذا كنت تريد التوقف عن استخدام مفاتيح الأمان ، فافتح تطبيق الإعدادات ، واضغط على اسمك ، ثم انقر فوق كلمة المرور والأمان. الآن ، انقر فوق مفاتيح الأمان ، ثم انقر فوق إزالة جميع مفاتيح الأمان. إذا قمت بإزالة جميع مفاتيح الأمان ، فسيعود Apple ID الخاص بك إلى استخدام رمز التحقق المكون من ستة أرقام للمصادقة ذات العاملين.