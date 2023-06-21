شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الاتحاد الأوروبي يدرس صفقة استحواذ Adobe على Figma مقابل 20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن فاينانشيال تايمز ، أنه من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوربي تحقيقًا رسميًا في صفقة عملاق البرمجيات المقترحة من Adobe للحصول على منصة المصمم المستندة إلى السحابة فيجما، ويقال إن Adobe تخطط لشراء Figma في وقت لاحق من هذا العام مقابل 20 مليار دولار.

وكان الاتحاد الأوروبي أحد الهيئات الحكومية الاستباقية للتحقيق في صفقات التكنولوجيا الكبرى في السنوات القليلة الماضية، وفي وقت سابق ، راجع الاتحاد الأوروبي ووافق على صفقة مايكروسوفت البالغة 70 مليار دولار للاستحواذ على شركة Activision لصناعة Call of Duty.

وفقًا للتقرير ، تخطط سلطات الاتحاد الأوروبي للمضي قدمًا في تحقيق مفصل بشأن مخاوف مكافحة المنافسة. واستشهد التقرير بمصادر مطلعة على هذه الخطوة للادعاء بأن تحقيق الاتحاد الأوروبي قد يستغرق عدة أشهر وقد يؤدي في النهاية إلى إفشال الصفقة تمامًا.

Adobe تخطط للاستحواذ على Figma

أعلنت Adobe عن خططها للاستحواذ على شركة برامج التصميم Figma مقابل حوالي 20 مليار دولار في صفقة نقدية وأسهم في سبتمبر 2022، وفي عام 2012 ، أسس ديلان فيلد وإيفان والاس شركة Figma التي تقدم خدمات تصميم المنتجات على الويب. تم إعداد صفقة Adobe Figma لبدء حقبة جديدة من الإبداع التعاوني.

وقال شانتانو ناراين ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Adobe: "يعتبر الجمع بين Adobe و Figma تحويليًا وسيسرع من رؤيتنا للإبداع التعاوني".

دول أخرى للتحقيق في هذه الصفقة

يأتي قرار الاتحاد الأوروبي بعد أن أعلنت هيئة مراقبة المنافسة في المملكة المتحدة عن خططها للنظر في صفقة Adobe-Figma. في فبراير ، ورد أن وزارة العدل الأمريكية بدأت في التحضير لدعوى ضد الاحتكار لمنع الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يشعر فيه المنظمون العالميون بالقلق من أن شركات التكنولوجيا الكبيرة التي تستحوذ على شركات أصغر قد تخنق المنافسة. في وقت سابق ، قال المنظمون إن Adobe سوف تطلب موافقة الاتحاد الأوروبي على صفقة Figma. ومع ذلك ، لا تزال الصفقة أقل من حد دوران الاتحاد الأوروبي للمراجعة.

وفي بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني ، قالت Adobe إنها لا تزال في المراحل الأولية من العملية التنظيمية. كما أشارت الشركة إلى أنها تجري مناقشات بناءة مع المنظمين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول الصفقة.