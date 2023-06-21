شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذف صور بعض الأشخاص نهائيًا الشهر المقبل.. تحقق من لقطاتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لطالما كانت جوجل Google مساحة تخزين موثوقة للذكريات المصورة، لكن العديد من هذه الصور قد تُفقد قريبًا، بعد التغييرات التي أعلن عنها عملاق التكنولوجيا هذا الأسبوع، حيث كشفت Google أنها ستغلق أرشيف الألبومات، وهو مجلد تخزين غير معروف يمكن الوصول إليه من خلال حساب Google الخاص بك.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن أرشيف الألبومات ليس جزءًا من Google Drive، ولكنه خدمة منفصلة بصفحة الويب الخاصة بها والتي تتيح لك عرض الصور وتنزيلها وحذفها، وإليك كيفية التحقق مما إذا كانت صورك ستتأثر وما يجب فعله للحفاظ عليها آمنة:

إذا كنت متأثرًا، فمن المفترض أن تكون قد تلقيت رسالة بريد إلكتروني تخبرك بتنزيل البيانات في أرشيف الألبومات قبل 19 يوليو، عندما يتم فقدها نهائيًا.

ويُنصح باستخدام Google Takeout، أداة تصدير تتيح لك تنزيل بياناتك إلى ملف مضغوط لحفظها.

تقول الشركة في البريد الإلكتروني: "لقد تلقيت هذا البريد الإلكتروني لأنك شاهدت أرشيف الألبوم مؤخرًا أو ربما يكون لديك بعض المحتوى المرئي في أرشيف الألبومات".

وأضاف الشركة "نوصي باستخدام Google Takeout لتنزيل نسخة من بيانات أرشيف الألبومات قبل ذلك الحين."

يمكنك لحفظ أي صور في أرشيف الألبومات، توجه إلى صفحة ويب أرشيف الألبومات، حيث سترى مربعًا منبثقًا يقول إنه لن يكون متاحًا بعد 19 يوليو.

إذا كنت ترغب في تنزيل أي صور قد تكون لديك في أرشيف الألبومات، فاضغط فوق الخيار الموجود أسفل عبارة "Go to Takeout".

كما أنه بعد ذلك، أسفل المكان الذي يظهر فيه "إنشاء تصدير جديد"، اضغط فوق مربع الاختيار بجوار أرشيف الألبوم متبوعًا بـ "الخطوة التالية".

ستتمكن بعد ذلك من اختيار تلقي بريد إلكتروني عندما تكون بيانات أرشيف الألبوم جاهزة للتنزيل، وسيكون لديك أسبوع واحد فقط لتنزيل ملفاتك، وبدلاً من ذلك، يمكنك إضافة بيانات أرشيف الألبوم إلى Google Drive أو حساب OneDrive أو Dropbox من Microsoft.

يجمع أرشيف الألبوم صورًا من مختلف منتجات Google، بما في ذلك صور Google وألبومات الويب، ومع ذلك، هناك محتوى خاص بأرشيف الألبومات، بما في ذلك الصور المصغرة وتعليقات الألبوم أو الإعجابات.

إذا قمت بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو على Hangouts، فسيتم تخزينها في أرشيف الألبومات، ولن تكون مرئية في صور Google.