شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟. كيفية تنزيل iOS 17 وiPadOS 17 على جهاز iPhone وiPad والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل عن iOS 17 و iPadOS 17 في المؤتمر العالمي للمطورين (WWDC)، حيث جاءت الإصدارات من أنظمة تشغيل Apple لأجهزة iPhone بتغييرات جديدة على العديد من تطبيقات Apple بما في ذلك FaceTime والرسائل والهاتف.

أعلنت الشركة أيضًا عن ميزة الاستعداد التي ستسمح لـ iPhone بالتحول إلى شاشة ذكية عندما يكون خاملاً في الوضع الأفقي والشحن، وفي الوقت نفسه، حصل iPadOS 17 أخيرًا على عناصر واجهة مستخدم على شاشة القفل، وهي ميزة وصلت إلى iPhone العام الماضي مع نظام التشغيل iOS 16.

iPadOS 17

iPhone

iPad

كيفية تنزيل iOS 17 وعلى

1- انسخ بياناتك احتياطيًا على جهاز iPhone أو iPad.

2- افتح تطبيق "الإعدادات" على جهاز iPhone أو iPad.

3- اضغط على عام ثم تحديث البرنامج.

4- أدخل رمز المرور أو كلمة المرور الخاصة بجهازك واقبل الشروط والأحكام لبدء عملية التحديث.