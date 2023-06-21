شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حبوب رقمية وأجزاء من الجسم روبوتية.. أغرب ابتكارات طبية مستقبلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ العالم حقبة جديدة من التقنيات المثيرة، ويكشف الخبراء كيف أن الواقع المعزز والروبوتات والذكاء الاصطناعي مهيأة لتغيير حياتنا اليومية بطرق لا يمكن تصورها تقريبًا، وخاصة فيما يخص المجال الطبي، حيث نقدم لك أغربها وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

حبوب رقمية للتشخيص المسبق للمرض

قد يبتلع الناس أجهزة استشعار على هيئة حبوب رقمية لتشخيص الحالات قبل أن تؤثر عليهم، بناءً على الاتجاه الحالي للأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة الصحة، وتقدم الشركات الناشئة مثل Celsius بالفعل أجهزة صحية قابلة للارتداء، حيث يكتشف سوار المعصم Celsius الهبات الساخنة ويبرد من يرتديها.

لكن في المستقبل، قد يبتلع الناس حبة رقمية مزودة بأجهزة استشعار قابلة للابتلاع ليتم تحذيرهم مسبقًا من الظروف التي قد تؤثر عليهم.

قد يصبح التشخيص السلبي، حيث يتم تشخيص الحالات قبل أن تؤثر على المرضى هو الشائع بعد هذه التقنية، حيث يجب أن يعرف أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو يخضعون للعلاج الكيميائي، أو الذين يعانون بالفعل من حالات طبية تهدد الحياة، في وقت مبكر ما إذا كان هناك شيء آخر مقبل.

استبدال أجزاء الجسم بالروبوتات.

يستخدم الناس الآن الأدوية المضادة للشيخوخة ولكن مع الوقت بهذا المعدل الذي تتطور به التكنولوجيا في مجالات الروبوتات، من المرجح أن يتم القضاء على العديد من مراحل الشيخوخة الطبيعية.

هذا الأمر قد يحدث بالاستعانة بتكنولوجيا الروبوتات في أطراف الجسم التى تتصدى لتأثيرات التهاب المفاصل، إلى عمليات الزرع التى تعمل على تحسين القدرة الإدراكية والاستفادة بشكل مباشر من أنظمتنا العصبية، فإن هذه التقنيات ستجعلنا لن نعيش لفترة أطول فحسب، لكننا سنكون بصحة أفضل من أى وقت مضى قبل.