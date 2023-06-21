شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حبوب رقمية وأجزاء من الجسم روبوتية.. أغرب ابتكارات طبية مستقبلية والان مع تفاصيل الخبر
قد يبتلع الناس أجهزة استشعار على هيئة حبوب رقمية لتشخيص الحالات قبل أن تؤثر عليهم، بناءً على الاتجاه الحالي للأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة الصحة، وتقدم الشركات الناشئة مثل Celsius بالفعل أجهزة صحية قابلة للارتداء، حيث يكتشف سوار المعصم Celsius الهبات الساخنة ويبرد من يرتديها.
لكن في المستقبل، قد يبتلع الناس حبة رقمية مزودة بأجهزة استشعار قابلة للابتلاع ليتم تحذيرهم مسبقًا من الظروف التي قد تؤثر عليهم.
قد يصبح التشخيص السلبي، حيث يتم تشخيص الحالات قبل أن تؤثر على المرضى هو الشائع بعد هذه التقنية، حيث يجب أن يعرف أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، أو يخضعون للعلاج الكيميائي، أو الذين يعانون بالفعل من حالات طبية تهدد الحياة، في وقت مبكر ما إذا كان هناك شيء آخر مقبل.
استبدال أجزاء الجسم بالروبوتات.
هذا الأمر قد يحدث بالاستعانة بتكنولوجيا الروبوتات في أطراف الجسم التى تتصدى لتأثيرات التهاب المفاصل، إلى عمليات الزرع التى تعمل على تحسين القدرة الإدراكية والاستفادة بشكل مباشر من أنظمتنا العصبية، فإن هذه التقنيات ستجعلنا لن نعيش لفترة أطول فحسب، لكننا سنكون بصحة أفضل من أى وقت مضى قبل.
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