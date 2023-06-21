تكنولوجيا: تقرير: OpenAI تفكر في إنشاء متجر تطبيقات لبرنامج الذكاء الاصطناعي

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القاهرة - سامية سيد - وضعت OpenAI الأساس لشعبية روبوتات الدردشة للذكاء الاصطناعي التي نستخدمها الآن، ويقال إن الشركة تخطط لتوسيع نفوذها في هذا المجال، ووفقًا لأحد التقارير ، يفكر صانع ChatGPT في إطلاق متجر تطبيقات.

ونقلاً عن أشخاص على دراية بالمناقشات في الشركة ، تفيد المعلومات بأن شركة OpenAI "تفكر في إطلاق سوق يمكن للعملاء فيه بيع نماذج الذكاء الاصطناعي التي يخصصونها لاحتياجاتهم الخاصة لشركات أخرى"، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

إن التعاون مع المنظمات الأخرى لمساعدتهم في استخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI) تعمل على نماذج لغوية كبيرة ليس مفهوماً جديداً الآن، كما أن OpenAI نفسها حصلت على المليارات من Microsoft ، وبدورها ، قام صانع Windows بإصدار ومعاينة المنتجات التي تستخدم AI وتعمل كمؤشر.

وذكر تقرير صادر عن صحيفة وول ستريت جورنال أن شركة OpenAI عقدت أحيانًا صفقات مع بعض أكبر منافسي Microsoft ، بما في ذلك Salesforce و DuckDuckGo. وأشار التقرير أيضًا إلى أن "فرق مبيعات Microsoft و OpenAI تقوم أحيانًا بعرض نفس العملاء."

ترقية نماذج OpenAI ، خفض الأسعار

في الواقع ، قامت شركة OpenAI مؤخرًا بترقية نماذج إنشاء النصوص وخفض الأسعار. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها استجابة للمنافسة المتزايدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وأعلنت شركة OpenAI أيضًا عن إطلاق إصدارات جديدة من GPT-3.5-turbo و GPT-4 مع حصول الأخير على إمكانية تسمى استدعاء الوظيفة والتي تسمح للمطورين بوصف وظائف البرمجة لـ GPT-3.5-turbo و GPT-4.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات قد أدرجت الآن روبوتات دردشة AI على أنظمتها الأساسية ، الأمر الذي يبدو منطقيًا عندما يتعلق الأمر بإنشاء متجر تطبيقات لبرامج الذكاء الاصطناعي.

بينما تستخدمها بعض الشركات لخدمات العملاء ، تستخدم العديد من الشركات الأخرى روبوتات المحادثة للتسويق. حتى Google و Microsoft تستكشف طرقًا لاستخدام الذكاء الاصطناعي في صنع الإعلانات باستخدام المواد الإعلانية من قبل العملاء.

وفي الآونة الأخيرة ، أعلنت Opera أن متصفحها التوليدي المدعم بالذكاء الاصطناعي ، Opera One ، متاح الآن للجماهير. يحتوي المتصفح على Aria ، يُزعم أنه أول متصفح أصلي على الإطلاق AI ، يتم تشغيله بواسطة نموذج GPT الخاص بـ OpenAI.