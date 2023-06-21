تكنولوجيا: منصة سبوتيفاي تعمل على تحسين تجربة الاستماع على إصدار سطح المكتب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم تحديث سبوتيفاي، منصة بث الموسيقى الشهيرة، لتحسين تجربة سطح المكتب لمستخدميها. فقد قامت المنصة بإعادة تصميم قوائم“مكتبتك” و “التشغيل” لتوفير طريقة سلسة وغامرة لاستكشاف الموسيقى وتنظيمها والاستماع إليها وتنظيمها على أجهزة الحواسب ومتصفحات الويب.

قدمت سبوتيفاي العديد من الإضافات الجديدة لمواءمة تجربة سطح المكتب مع تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها. فعلى الجانب الأيسر من نافذة التطبيق، سيجد المستخدمون المكتبة الجديدة الخاصة بهم، مما يوفر وصولاً سريعًا إلى الموسيقى المحفوظة ومجموعات البودكاست.

وتشير الملاحظات الأولية إلى أن المكتبة الجديدة توفر الوقت وتوفر نظرة عامة أفضل وتسهل أيضًا التبديل بين قوائم التشغيل بسهولة.

وعلى الجانب الأيمن، يتم عرض الاغنية او البودكاست الجاري تشغيله على قائمة التشغيل او “Now Playing” بشكل بارز. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين الوصول إلى مزيد من المعلومات حول الاغنية والفنان، بما في ذلك مواعيد جولاتهم والبضائع الخاصة بهم، مما يسهل التواصل مع الفنانين المفضلين واكتشاف المزيد عنهم.

ومع ملفات بودكاست، يمكن للمستمعين متابعة النصوص أثناء الاستماع. تقدم قائمة Your Library و Now Playing المعاد تصميمهما تصميمات قابلة للتخصيص بشكل فردي، مما يوفر تجربة أكثر ثراءً ووصولًا أسرع إلى المفضلات الشخصية.

ويتيح تصميم المكتبة الجديد سهولة البحث والتصفية ضمن المجموعة الشخصية للمستخدمين. كما تتوفر خيارات التخصيص، مما يسمح للمستخدمين بتغيير حجم مكتبتك والتشغيل الآن وفقًا لتفضيلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تثبيت قوائم التشغيل ونقلها وإضافة الأغاني بسهولة من خلال وظيفة السحب والإفلات.

يتوفر هذا التحديث الجديد لجميع مستخدمي سبوتيفاي على سطح المكتب في جميع أنحاء العالم.

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