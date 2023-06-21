شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: منصة روبلوكس تسمح بتجارب حصرية للأشخاص أكبر من 17 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتطلع شركة Roblox لأن تكون أكثر من مجرد منصة ألعاب للأطفال، وتقوم الشركة بدفعة أخرى في هذا الاتجاه من خلال السماح لمنشئيها بعمل تجارب خاصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أكبر.

وستسمح الفئة العمرية الجديدة بمحتوى رسومي وموضوعات للبالغين أكثر مما سمحت به Roblox حتى الآن بما في ذلك تصوير إراقة الدماء الشديدة وتعاطي الكحول، كما أخبر مدير المنتج مانويل برونشتاين لمنع المستخدمين دون السن القانونية من الوصول إلى 17 تجربة أو أقدم، وستطلب Roblox من الأشخاص مسح رخص القيادة الخاصة بهم وإرسال صورة شخصية قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى الفئة الجديدة، وفقا لتقرير theverge.

وكان 38% من مستخدمي Roblox يوميًا في العام الماضي فوق 17 عامًا، وكانت الفئة العمرية للمستخدمين الأسرع نموًا هي 17-24، ويبلغ عمر غالبية منشئي Roblox الآن 18 عامًا، وتعتقد الشركة أنهم مستعدون لبناء عوالم أكثر نضجًا على المنصة.

ويقول برونشتاين: "إنها فرصة رائعة لمجتمع المطورين للاستفادة من هذه الديموغرافية.. إنها تخلق فرصة للجمهور، ومن المحتمل أيضًا أن تخلق فرصة كبيرة لتحقيق الدخل لمنشئي المحتوى، نظرًا لأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 17 عامًا قد يكون لديهم سيطرة أكبر على دخلهم المتاح".

ومن الواضح أن Roblox ليس جاهزًا لتجارب البالغين تمامًا مع هذه الفئة ويُسمح بالمزيد من الموضوعات ذات الطابع الجنسي، ولكن لا يُسمح بالعُري والمحتوى الذي "يصور نشاطًا جنسيًا أو يسعى إلى إقامة علاقات رومانسية في العالم الحقيقي". وبينما يُسمح بمزيد من العنف المصور، تحظر الإرشادات الجديدة للمنصة "العنف الشديد أو الإساءة الجسدية أو النفسية الخطيرة"، مما يترك مجالًا للتفسير.

وتم طرح لعبة Roblox للاكتتاب العام في عام 2021 وتتعرض لضغوط لزيادة الإيرادات، بعد أن أعلنت عن دفعها نحو الإعلان العام الماضي . يقول برونشتاين إن الشركة ستتمكن في النهاية من عرض الإعلانات فقط للمستخدمين الذين تم التحقق منهم والذين تزيد أعمارهم عن 17 عامًا، مما يمنح جهات التسويق مزيدًا من التحكم في نوع الجمهور الذي يصلون إليه.

ويقول برونشتاين: "من نواحٍ عديدة نحاول أن نشبه أو نحاكي العالم الحقيقي حيث يمكن للناس من جميع الأعمار أن يتعايشوا ويتواصلوا ويتسكعوا معًا في تجارب مناسبة لأعمارهم".