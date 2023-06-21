شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى التوليدي قد يضيف 4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمى سنوياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لشركة الاستشارات الإدارية McKinsey أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف إلى الاقتصاد العالمي 4.4 تريليون دولار سنوياً في ظل وصول الضجيج حول تلك التكنولوجيا أوجه حسبما نقلت CNBC.

وبحسب التقرير فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يضيف ما يتراوح بين 2.6 و4.4 تريليون دولار للاقتصاد العالمي عبر 63 حالة استخدام للذكاء الاصطناعي التوليدي تغطي 16 وظيفة مختلفة، وهو ما يعادل تقريباً حجم الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة في 2021.

ويشير مصطلح الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT الذي كشفت عنه OpenAI في نوفمبر تشرين الثاني.

ووفقاً لـMcKinsey، فإنه من المتوقع أن يصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أساسياً على مستوى كافة الصناعات بشكل خاص القطاع المصرفي والتكنولوجيا الفائقة وكذلك المنتجات الطبية والصيدلانية.

وأضاف التقرير: الذكاء الاصطناعي التوليدي من الممكن أن يضيف ما يتراوح بين 200 مليار و340 مليار دولار في القيمة للقطاع المصرفي، وما يتراوح بين 240 و390 مليار دولار للتجزئة.

وأشار أيضاً إلى أن 75% من قيمة تلك التكنولوجيا ستتواجد في أربعة مجالات وهي عمليات العملاء والتسويق والمبيعات وهندسة البرمجيات، والبحث والتطوير.

وترى McKinsey أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على الموظفين أصحاب الدخل المرتفع وقد يضيف تريليونات الدولارات من القيمة إلى الاقتصاد العالمي.