شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. يوتيوب تطلق أول قناة تسوق إلكترونية مباشرة فى كوريا الجنوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء يونهاب أن موقع يوتيوب سيطلق أول قناة تسوق رسمية له من أجل التجارة الحية في كوريا الجنوبية يوم 30 يونيو.

تمتلك كوريا الجنوبية بالفعل نشاطًا تجاريًا مزدهرًا للبث المباشر بقيادة شركة التكنولوجيا العملاقة Naver ، مما يجعلها سوقًا تجريبيًا رئيسيًا للوزن الثقيل العالمي حيث تركز الشركة المملوكة لشركة Alphabet على أن تصبح أكثر "قابلية للتسوق".

ستعمل القناة الجديدة باللغة الكورية وستبدأ كمشروع لمدة 90 يومًا، في البداية، وستوفر منصة للتجارة الحية للشركات وتخطط لبث محتوى تسوق مباشر من حوالي 30 علامة تجارية، حسبما قالت يونهاب ووسائل إعلام كورية أخرى، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

مع تأثر عائدات إعلانات YouTube بتقليص المعلنين للإنفاق والمنافسة من منصات مث TikTok ، قال كبير مسؤولي الأعمال في Google، فيليب شندلر في فبراير، إن هناك "الكثير من الإمكانات في تسهيل التسوق من المبدعين والعلامات التجارية والمحتوى الذي يحبونه."

من المتوقع أن ينمو سوق التجارة الحية في كوريا الجنوبية إلى 10 تريليون وون كوري، هذا العام من 2.8 تريليون وون كوري في عام 2021، مع امتلاك Naver حاليًا لحصة سوقية تبلغ 60٪، وفقًا لشركة Kyobo Securities.