تكنولوجيا: مجموعة Realme 11 Pro تسجل رقم قياسي جديد مع بيع 200 ألف وحدة في 5 أيام فقط في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق مجموعة Realme 11 Pro مؤخرًا في الهند، وبعد فترة وجيزة من إطلاقها، كشفت العلامة التجارية أن هاتف Realme 11 Pro+ كان لديه بداية استثنائية من خلال بيع 60 ألف وحدة في اليوم الأول من البيع.

والآن، في غضون خمسة أيام فقط من طرح 11 Pro و 11 Pro+ للبيع، تجاوزت العلامة التجارية الإنجاز المذهل المتمثل في بيع 200000 وحدة. واكتسبت مجموعة Realme 11 شعبية هائلة، متجاوزة جميع الأرقام القياسية السابقة التي حددتها سلسلة الأرقام في الهند.

ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أرقام المبيعات المحددة للنماذج الفردية داخل المجموعة. وفي حين أن هذه الهواتف تقدم الكثير من الميزات الجذابة، يبدو أن السبب الرئيسي لشهرتها هو التصميم المتميز الذي يتميز بظهر جلدي صناعي.

من النادر العثور على جهاز منحني بتصميم خلفي ممتاز بسعر أقل من 30000 روبية، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستهلكين.

يمكن شراء Realme 11 Pro+ من Flipkart و realme.com والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت بسعر يبدأ من 27999 روبية. ومن ناحية أخرى، يبدأ سعر Realme 11 Pro من 23999 روبية وهو متاح على Flipkart و realme.com والمتاجر غير المتصلة بالإنترنت.

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