تكنولوجيا: ظهور الإصدارات العالمية من هاتفي Reno 10 Pro و +Reno 10 Pro على منصة Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - هناك شائعات قوية تشير إلى أن شركة Oppo تخطط لإطلاق مجموعة Reno 10 على مستوى العالم في شهر يوليو. ستتألف هذه المجموعة من ثلاثة إصدارات: Reno 10 و Reno 10 Pro و +Reno 10 Pro.

وفي حين انه من المتوقع أن يكون الاصدار العالمي من Reno 10 Pro+ متطابق مع الاصدار الصيني، فقد تكون هناك بعض الاختلافات من حيث الشاشة والكاميرات الخلفية والشرائح والتصميم للإصدارين الآخرين عند مقارنتهما بالإصدارات الصينية.

والآن، ظهرت الإصدارات العالمية من Reno 10 Pro و Reno 10 Pro + مؤخرًا على منصة Geekbench، مما يوفر نظرة ثاقبة على المعالج وقدرات الذاكرة العشوائية الخاصة بهم.

وفي الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة، سجل Reno 10 Pro حوالي 794 و 2847 نقطة على التوالي. وتكشف معلومات وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات المتوفرة في القائمة أن الجهاز مدعوم بشريحة Snapdragon 778G. وبالمقارنة، فإن الإصدار الصيني من Reno 10 Pro يتميز بشريحة Dimensity 8200.

ومن ناحية أخرى، سجل +Reno 10 Pro حوالي 1070 و 3666 نقطة في الاختبارات أحادية النواة ومتعددة النواة لـ Geekbench على التوالي. وتؤكد تفاصيل وحدة المعالجة المركزية المذكورة في القائمة أنه مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Plus Gen 1.

تكشف قوائم Geekbench أن كلا الجهازين سيصلان مع 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وسيعملان بنظام تشغيل Android 13 مع واجهة ColorOS 13.

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