تكنولوجيا: الكشف عن سعر وموعد اطلاق جهاز Honor Pad X8 في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في شهر سبتمبر من العام الماضي، ظهر جهاز Honor Pad X8 لأول مرة في الصين، حيث كان يتميز بشاشة بحجم 10.1 بوصة ومعالج Helio G80 من الداخل. والآن، كشفت الشركة عن تاريخ إطلاق الجهاز اللوحي وسعره في الهند.

وفقًا لقائمة عروض امازون الخاصة، سيكون جهاز Honor Pad X8 متاحًا للشراء بدءًا من 22 يونيو. وسيأتي الجهاز اللوحي بسعر 11999 روبية لإصدار 4 جيجابايت + 64 جيجابايت. وعلاوةً على ذلك، سيأتي الجهاز بغطاء Honor Flip Cover مجاني.

يتميز جهاز Honor Pad X8 بشاشة LCD بحجم 10.1 بوصة ودقة تبلغ 1920 × 1200 بكسل ونسبة أبعاد تبلغ 16:10 وكثافة 224 بكسل لكل بوصة. ويبلغ قياس الجهاز اللوحي 40.2 × 159 × 7.55 ملم ويزن 460 جرامًا، وتشغل الشاشة نسبة 80.6% من هيكل الجهاز.

تم تجهيز الجهاز اللوحي بمعالج ثماني النواة MediaTek Helio G80، والذي يوفر ما يصل إلى 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من سعة التخزين. ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان هذا التكوين سيكون متاحًا في الهند.

يتضمن أيضًا الجهاز فتحة بطاقة SD لتوسيع الذاكرة. ويعمل الجهاز اللوحي مع واجهة مستخدم Magic UI 4.0 والتي تعتمد على نظام Android 10.

تم تصميم الجهاز اللوحي بهيكل من الألومنيوم وهو يتضمن 1620 مكبر صوت مزدوج كبير السعة، إلى جانب دعم المؤثرات الصوتية لـ Honor Histen. وفيما يتعلق بالاتصال، يدعم الجهاز اللوحي اتصال Bluetooth 5.1 و WiFi 802.11 ولكنه لا يحتوي على مقبس سماعة رأس 3.5 ملم.

يعمل الجهاز اللوحي ببطارية بسعة 5100 مللي أمبير، والتي يمكن شحنها بالكامل في غضون ثلاث ساعات تقريبًا.

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