فيديو صافيناز بالبكيني الجريء على البحر يتصدر تريند جوجل ويحقق 10 مليون مشاهدة .. غلبت سما المصري وفيفي

فنون - كتب أمير التهامي - شاركت الراقصة صافيناز فيديو لها خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية على البحر، وظهرت مرتدية مايوه، وحاولت ان تخفي مناطق من جسمها من خلال قبعة كبيرة لكي لا تظهر بشكل كامل، الا ان ما أحدث الجدل هو طريقة جلوسها التي اعتبرها كثيرون جريئة للغاية.

وحصل الفيديو على آلاف المشاهدات في أقل من 24 ساعة، بالإضافة الى التعليقات التي انقسمت بين منتقدين وداعمين، فالجزء الاول اعتبر أن هذه الاطلالة لا تليق بها، أما الجزء الثاني فتغزّل بها، واعتبر أنها أجنبية ولم تتربَ على العادات والتقاليد العربية حتى تلتزم بها.