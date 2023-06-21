تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سعر هاتف Nothing Phone (2) المرتقب في السوق الأوروبي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف Nothing Phone (2) في السوق الأوروبي وإختيارات التخزين التي تتوفر لهذا الإصدار.

تستعد شركة Nothing لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية في الأسواق، ولقد أكدت الشركة في وقت سابق على أن هذا الإصدار يأتي برقاقة معالج Snapdragon 8+ Gen 1.

كما أوضحت أحدث التسريبات التي جاءت من وسائل الإعلام في فرنسا أن هاتف Nothing Phone (2) يتوفر باثنان من الإختيارات في سعة التخزين بين 256 أو 512 جيجا بايت.

أيضاً من المقرر أن يأتي النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 ججيا بايت رام، على أن يتوفر بسعر 729 يورو، بينما يأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام وسعة 512 جيجا بايت بسعر 849 يورو.

يذكر أن هاتف Nothing Phone (1) السابق انطلق للأسواق بسعر يبدأ من 469 يورو للنموذج المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت.

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