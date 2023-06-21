تكنولوجيا: شاومي تدعم Redmi K60 Ultra بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعتمد هاتف Redmi K60 Ultra القادم لشركة شاومي في قاعدة بيانات 3C في الصين مؤخراً بتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أطلقت شركة شاومي هواتف Redmi K60 وRedmi K60 Pro للأسواق في بداية هذا العام، ومن جديد تستعد العملاق الصيني لإطلاق إصدار جديد بعنوان Redmi K60 Ultra.

ولقد رصد الهاتف بالفعل في قاعدة بيانات 3C بنموذج رقم 23078RKD5C، كما تؤكد البيانات على دعم الهاتف لتقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً كشفت التسريبات عن دعم هاتف Redmi K60 Ultra بشاحن بنموذج رقم Xiaomi MDY-14-ED، وهي وحدة الشحن ذاتها المقدمة لهاتف Redmi K60 Pro.

يذكر أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Redmi K60 Ultra ينطلق خارج السوق الصيني بعنوان “Xiaomi 13T Pro”، على أن يتميز الهاتفين بشاشة OLED بحجم 6.67 إنش، ومعدل تحديث 144Hz، كما يتميز الهاتفين بمعالج Dimensity 9200، وإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية.

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