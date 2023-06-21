تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة في سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث سامسونج قريباً لكشف النقاب عن جيل جديد من الأجهزة اللوحية، ولقد إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل مواصفات الشاشة في سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 اللوحية.

شاركت صفحة @AhmedQwaider888 بعض التفاصيل الجديدة حول سلسلة أجهزة Galaxy Tab S9 المرتقبة، ولقد رصدت الأجهزة القادمة في صور إعلامية رسمية بنفس ملامح تصميم الجيل السابق إلا أن التسريبات الجديدة تؤكد على بعض التغييرات.

ومن المقرر أن تدعم سامسونج أجهزة Galaxy Tab S9 بالنموذج المخصص لأجهزة Galaxy من رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2.

وتؤكد التسريبات على دعم الأجهزة القادمة بشاشات Dynamic AMOLED 2X التي تجلب تحسينات في التباين ومحتوى HDR مقارنة بالشاشات المقدمة في الإصدارات السابقة من أجهزة Galaxy Tab S8 التي جاءت بشاشات LCD وSuper AMOLED.

أيضاً من المقرر أن تأتي كافة الإصدارات بمعدل تحديث 120 Hz في الشاشة، وهو نفس معدل التحديث المميز للإصدارات السابقة.

من جانب أخر يأتي الإصدار الرئيسي من السلسلة Galaxy Tab S9 بحجم 11 إنش، بينما يتميز Galaxy Tab S9 Plus بحجم 12.4 إنش، أيضاً يأتي Galaxy Tab S9 Ultra بحجم 14.6 إنش.

كما تدعم سامسونج الإصدار الرئيسي من السلسلة بقدرة بطارية 8400 mAh، بينما يدعم Tab S9 Plus بقدرة بطارية 10900 mAh، ويأتي إصدار Ultra بسعة بطارية 11200 mAh، لذا نترقب الحدث الرسمي في شهر يوليو لمزيد من التفاصيل.

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