شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تواجه مايكروسوفت قضيتها ضد لجنة التجارة الفيدرالية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يأخذ الكثير من المسؤولين التنفيذيين في Microsoft منصة الشهود هذا الأسبوع في قضية محكمة كبيرة ضد لجنة التجارة الفيدرالية.

وسترسل Microsoft الرئيس التنفيذي لشركة Satya Nadella ، ورئيس Xbox Phil Spencer ، والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين لـ Xbox للدفاع ضد قضية لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) بشأن الاستحواذ المقترح على Activision Blizzard.

وسيمثل كل من Nadella والرئيس التنفيذي لشركة Activision Bobby Kotick أمام المحكمة هذا الأسبوع للدفاع ضد أمر قضائي أولي محتمل ضد صفقة Microsoft العملاقة بقيمة 68.7 مليار دولار للاستحواذ على Activision Blizzard ، وإذا نجحت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) فى الفوز بأمر قضائي ، فقد اعترفت Microsoft فى ملفات المحكمة بأن الصفقة قد تنتهي.

وتتضمن قائمة المديرين التنفيذيين في Microsoft و Xbox أيضًا سارة بوند ، رئيسة تجربة منشئي Xbox المدير المالي لمايكروسوفت آمي هود و مات بوتي ، رئيس Xbox Game Studios والمدير المالي لشركة Microsoft Gaming Tim Stuart. وستظهر أيضًا لوري رايت ، التي أدلت بشهادتها سابقًا لشركة Microsoft في محاكمة Epic Games ضد Apple . كما سيدلي المدير المالي لشركة Activision ، أرمين زرزه ، بشهادته.

كما سيدلي رئيس PlayStation في Sony ، Jim Ryan ، بشهادته عبر رابط الفيديو لمناقشة المنافسة في السوق وسارعت Microsoft إلى الإشارة إلى أن شركة Sony - وهي معارضة صريحة للاندماج - لن تظهر شخصيًا في قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو. "على عكس Sony ، وسيشهد كبار المسؤولين التنفيذيين لدينا شخصيًا للإجابة على أي أسئلة حول إستراتيجية أعمالنا.

ويقول David Cuddy ، المدير العام للشؤون العامة في Microsoft ، في تصريح لـ The Verge : "هذه الصفقة تعني المزيد من الخيارات للاعبين ، وهي حقيقة تصبح أكثر وضوحًا كلما نظرت إلى القضية" .

ويعتمد الكثير على جلسة الاستماع هذه لمايكروسوفت بعد أن رفعت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) لمنع Microsoft من شراء Activision Blizzard الأسبوع الماضي ، وتسعى لجنة التجارة الفيدرالية للحصول على أمر قضائي من محكمة محلية فيدرالية بالولايات المتحدة قبل أسابيع فقط من الموعد النهائي للصفقة في 18 يوليو ، وإذا تم إصدار أمر قضائي ، فسوف يمنع Microsoft من إغلاق صفقة Activision الخاصة بها حتى نتيجة الطعن القانوني الأصلي للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) الذي تم تقديمه العام الماضي، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الأدلة لهذه القضية في الثاني من أغسطس ، بعد فترة وجيزة من موعد جلسة الاستئناف الخاصة بشركة Microsoft في المملكة المتحدة.

ويمكن أن يحدد أمر قضائي نهاية هذه الصفقة لشركة Microsoft ، مما يؤدي إلى تأجيل موعد الإغلاق المحتمل لشهور ، مع إجبار صانع Xbox على إعادة التفاوض بشأن شروط الاستحواذ مع Activision أو الابتعاد ودفع 3 مليارات دولار رسوم تفكيك.

وإذا لم ينجح أمر FTC ، فإن Microsoft حريصة على التعقب السريع لقضية FTC. قال براد سميث ، نائب رئيس شركة Microsoft ورئيسها ، في بيان إلى The Verge : "نرحب بفرصة عرض قضيتنا في المحكمة الفيدرالية ونعتقد أن تسريع الإجراءات القانونية في الولايات المتحدة سيؤدي في النهاية إلى توفير المزيد من الخيارات والمنافسة في السوق."

وستبدأ قضية FTC بجلسة استماع تمهيدية اليوم 21 يونيو مع تعيين جلسة الاستماع الكاملة على مدار خمسة أيام: 22 و 23 و 27 و 28 و 29 يونيو.