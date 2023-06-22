تكنولوجيا: شاومي تسجل براءة إختراع لهاتف بكاميرة أسفل الشاشة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت العملاق الصيني شاومي براءة إختراع لهاتف يأتي بتصميم كاميرة أسفل الشاشة بتصميم يحاكي Mi Mix Alpha.

كشفت شاومي في 2019 عن نموذج لهاتف جديد يعرف بهاتف”Mi Mix Alpha”، والذي تميز بتصميم محيطي للشاشة مع أعلى نسبة للشاشة مقارنة بهيكل الهاتف.

ولقد انتجت شاومي بالفعل بعض من وحدات هاتف “Mi Mix Alpha” التي أرسلت لعدد من الجهات الإعلامية، إلا أن هذه الوحدات لم تنطلق للمستخدمين.

ولقد رصدت براءة إختراع جديدة لشركة شاومي لهاتف يتميز بتصميم يحاكي Mi Mix Alpha، ولقد أوضحت التسريبات التي جاءت عبر “IThome” أن براءة الإختراع الجديدة سجلت من شاومي في CNIPA في الصين.

وتكشف براءة الإختراع الجديدة عن تصميم محيطي للشاشة أيضاً، إلا أن النموذج الجديد يأتي بمساحة أكبر في الشاشة الخلفية للهاتف والتي تتوسط الجهة الخلفية كبديل لموقعها في Mi Mix Alpha، حيث شغلت الشاشة الجهة اليسرى في النموذج الأول.

من جانب أخر تأتي جميع الكاميرات في براءة إختراع شاومي بتصميم أسفل الشاشة، حيث تتضمن الشاشة الأمامية كاميرة واحدة أسفل الشاشة في الجانب الأيسر العلوي.

بينما تتضمن إعدادات الكاميرة الخلفية ثلاثة مستشعرات مميزة بتصميم رأسي في الجانب الأيسر من الشاشة الخلفية.

أيضاً تؤكد الصور على أن نموذج شاومي الجديد لا يتضمن منفذ USB C، أو مكبر صوتي، أو فتحة لشريحة SIM، على أن يتميز تصميم الهاتف من الجزء العلوي بتصميم شبكي للمكبر الصوتي مع اثنان من الفتحات، بينما يظهر زر التشغيل الرئيسي مع زر التحكم في الصوتيات في الجانب الأيسر العلوي.

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