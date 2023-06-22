شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستفقد صورك المخزنة على أيفون.. كل ما تحتاج معرفته عن إغلاق خدمة My Photo Stream والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة آبل أنها تستعد لإغلاق خدمة حفظ الصور My Photo Stream بحلول يوم 26 يوليو المقبل، ونصحت المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الخدمة بالانتقال إلى خدمة" iCloud Photos” قبل ذلك التاريخ، على أن يتم إيقاف إمكانية تخزين المستخدمين للصور على متن الخدمة في 26 يونيو.

تتيح خدمة حفظ الصور My Photo Stream رفع الصور وتخزينها بشكل مؤقت لمدة 30 يومًا على حساب آي كلاود الخاص بالمستخدم، وإتاحة الوصول إليها من جميع الأجهزة الأخرى الخاصة بالمستخدم، سواءً كانت أجهزة محمولة مثل آيفون أو آيباد، أو أجهزة الكمبيوتر.

حيث كانت الخدمة موجودة بشكل مجاني لحفظ أحدث الصور، حيث يمكن عرضها على أجهزة أخرى للمستخدم، بحد أقصى 1000 صورة، كما أن الصور التي تُرفع عبر تلك الخدمة، لا تُحتسب من المساحة التخزينية في حساب آي كلاود الخاص بالمستخدم، لذا فقد كان يعتمد عليها كثير من المستخدمين.

خطوة أبل

تخطط آبل لجعل كافة المستخدمين ينتقلون إلى خدمة صور آي كلاود iCloud Photos‌، كما سيجري رفع الصور إلى خدمة حفظ الصور My Photo Stream وستبقى عليها لمدة 30 يومًا، أو حتى موعد الإغلاق.

ولا يُخشى على الصور المخزنة على الخدمة من الحذف، ﻷنها سوف تكون موجودة على أحد أجهزة آبل المختلفة بجودتها الأصلية عند الإغلاق، وتنصح آبل المستخدمين بضرورة حفظ الصور من الخدمة على الجهاز الذي يودون استعراض الصور عليه بشكل دائم.

كيفية استرجاع صورك من الخدمة:

يقوم المستخدم بفتح تطبيق الصور Photos.

- ثم الضغط على خيار ألبومات Albums.

- بعد ذلك يتم الدخول إلى حافظة الصور My Photo Stream.

- بعد ذلك يقوم المستخدم باختيار جميع الصور التي يرغب في تحميلها على جهازه.

- يضغط تخزين Save Image.