شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إجراء جديد من سبوتيفاى لتسهيل اكتشاف الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل سبوتيفاي على تجديد تجربة سطح المكتب الخاصة بها بهدف تسهيل استكشاف الموسيقى والاستماع إليها وتنظيمها على جهاز كمبيوتر أو متصفح ويب، حيث يجلب عملاق البث السويدي واجهات "Your Library" و "Now Playing" المعاد تصميمها لمواءمة تجربة سطح المكتب مع تطبيقات سبوتيفاي للأجهزة المحمولة.

وقالت الشركة: "نحتفظ بمنطقة المحتوى الرئيسية دون تغيير ، لذلك ستظل المحور المركزي لتصفح واكتشاف والعثور على الأغاني والبودكاست الموصى بها".

ما هو الجديد؟

على الجانب الأيسر من النافذة، توجد مساحة "مكتبتك" الجديدة حيث يمكن للمستخدمين الوصول بسرعة إلى مجموعات الموسيقى والبودكاست المحفوظة الخاصة بهم.

تدعي سبوتيفاي أن مستخدميها وجدوا أن "المكتبة الجديدة تساعدهم في توفير الوقت، وتوفر لهم نظرة عامة أفضل، وتسمح لهم بالتبديل بسهولة أكبر بين قوائم التشغيل."

على الجانب الأيمن من النافذة ، سيحصل المستخدمون على عرض "التشغيل الآن" ، والذي يعرض الأغنية / البودكاست الحالي الذي يتم الاستماع إليه.

بصرف النظر عن صورة الألبوم فقط، سيحصل المستخدمون على مزيد من المعلومات حول الأغنية والفنان، والتي تتضمن مواعيد جولاتهم وبضائعهم، كذلك يمكن للمستخدمين أيضًا الحصول على نصوص ملفات بودكاست محددة.

وقالت الشركة: "يوفر التصميم القابل للتخصيص الفردي لهذه العروض الجديدة تجربة أكثر ثراءً وسياقًا أكبر ووصولاً أسرع إلى المفضلات الشخصية".

يمكن للمستخدمين الوصول إلى موجز أنشطة الأصدقاء عبر رمز "الأصدقاء" بجوار صورة الملف الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى من منطقة المحتوى الرئيسية.

تدفق الصوت بلا خسارة

تأتي الأخبار في نفس الوقت الذي ادعى فيه تقرير ذي صلة أن سبوتيفاي تخطط لجلب دفق صوتي بلا خسارة في فئة اشتراك جديدة وأكثر تكلفة.

وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج، فإن هذه الطبقة باهظة الثمن تحمل الاسم الرمزي "Supremium" داخليًا.

أعلنت سبوتيفاي عن ميزة البث بدون فقدان البيانات في فبراير 2021 باسم "Spotify HiFi" ولكنها لم تصل بعد إلى المستخدمين حتى بعد مرور أكثر من عامين على الإعلان.

وأشار التقرير إلى أن الخطة الجديدة باهظة الثمن قد يتم إصدارها في وقت لاحق من هذا العام، مبدئيًا في الأسواق غير الأمريكية.