شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى قضائية جديدة ضد احتكار Google للإعلانات يضر بالأعمال الإخبارية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع Gannett دعوى قضائية فيدرالية ضد Google والشركة الأم Alphabet الأسبوع الجارى زاعمًا أن Google لديها احتكارات في سوق تكنولوجيا الإعلانات التي أضرت بالأخبار المحلية، و كتب جانيت في بيان صحفي: "تسعى الدعوى إلى استعادة المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية وإنهاء احتكار Google ، الأمر الذي سيشجع الاستثمار في غرف الأخبار والمحتوى الإخباري في جميع أنحاء البلاد" .

وتجادل Gannett في الدعوى القضائية التي رفعتها بأنه على الرغم من انفجار سوق الإعلانات الرقمية ، إلا أن الناشرين لا يرون قدرًا كبيرًا من هذه الأموال لأن Google و Alphabet "استحوذت على احتكارات وحافظت عليها" لتقنية الإعلانات المستخدمة في شراء الإعلانات وبيعها عن طريق ربط إعلانات Google (سابقًا المعروف باسم AdWords) مع AdX exchange حيث يبيع الناشرون مخزونهم.

واستحوذت Google على DoubleClick في عام 2007 للمساعدة في بناء مجموعة تقنيات الإعلانات الخاصة بها ، وتزعم Gannett أن الشركة هي "اللاعب المسيطر" في كل خطوة من خطوات عملية بيع الإعلانات.

وقال جانيت: "تتحكم Google في كيفية بيع الناشرين لشرائحهم الإعلانية ، وتجبر الناشرين على بيع الأسهم المتزايدة من تلك المساحة الإعلانية إلى Google بأسعار منخفضة". "والنتيجة هي انخفاض الإيرادات بشكل كبير للناشرين ومنافسي تكنولوجيا الإعلان من Google ، بينما تتمتع Google بأرباح احتكارية باهظة".

وفي مقال افتتاحي في صحيفة USA Today ، جادل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة Gannett ، مايك ريد ، بأن "Google تسيء استخدام سيطرتها على احتكار خادم الإعلانات" على حساب المؤسسات الإخبارية المحلية.

وقال دان تايلور ، نائب رئيس إعلانات Google ، في بيان: "هذه الادعاءات خاطئة ببساطة". "لدى الناشرين العديد من الخيارات للاختيار من بينها عندما يتعلق الأمر باستخدام تقنية الإعلان لتحقيق الدخل - في الواقع ، تستخدم Gannett العشرات من خدمات الإعلانات المنافسة ، بما في ذلك Google Ad Manager. وعندما يختار الناشرون استخدام أدوات Google ، فإنهم يحتفظون بالغالبية العظمى من الإيرادات وسنبين للمحكمة كيف تفيد منتجاتنا الإعلانية الناشرين ومساعدتهم في تمويل محتواهم عبر الإنترنت ".

وتعد دعوى Gannett مجرد أحدث إجراء قانوني ضد Google فيما يتعلق بتقنية الإعلان عبر الإنترنت. في يناير رفعت وزارة العدل الأمريكية وثماني ولايات دعوى قضائية على الشركة بسبب احتكارها المزعوم لسوق الإعلانات. في وقت سابق من هذا الشهر ، قدمت المفوضية الأوروبية بيانًا رسميًا بالاعتراضات على تقنية إعلانات الشركة ، قائلة إن الشركة "انتهكت قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي من خلال تشويه المنافسة في صناعة تكنولوجيا الإعلان". وأطلقت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة تحقيقًا ثانيًا في نشاط إعلانات الشركة في عام 2022 .

Gannett هو أيضًا مؤيد لقانون المنافسة والمحافظة على الصحافة (JCPA) ،

والذي من شأنه أن يسمح للناشرين بالتفاوض مع منصات التكنولوجيا الكبيرة مثل Google و Meta حول كيفية توزيع محتواهم و تحدثت ميتا بالفعل ضد مشروع القانون قائلة إنه قد يتعين عليها إزالة الأخبار من Facebook في الولايات المتحدة إذا تم تمرير مشروع القانون.