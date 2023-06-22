شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قيادات مايكروسوفت وإكس بوكس أمام المحكمة الفيدرالية للدفاع عن صفقة أكتيفيجن بليزارد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترسل مايكروسوفت كبار مسؤوليها للدفاع ضد قضية لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) التي ستوقف صفقتها المقترحة للاستحواذ على Activision Blizzard، حيث سيكون الرئيس التنفيذي لعملاق التكنولوجيا ساتيا ناديلا، ورئيس إكس بوكس فيل سبنسر والعديد من المديرين التنفيذيين الآخرين في إكس بوكس حاضرين في إجراءات المحكمة.

كذلك الرئيس التنفيذي لشركة أكتيفيجن بليزارد بوبي كوتيك والمدير المالي أرمين زيرزا، هم أيضًا من بين الشهود الذين تم التخطيط لعقد جلسة استماع استدلالية لمدة خمسة أيام من المقرر أن تبدأ هذا الأسبوع.

من بين المديرين التنفيذيين الآخرين لـ مايكروسوفت وإكس بوكس الذين سيحضرون جلسة الاستماع - المدير المالي لشركة مايكروسوفت أيمي هوود، رئيس تجربة منشئي إكس بوكس، سارة بوند، المدير المالي لشركة مايكروسوفت للألعاب تيم ستيوارت (الذي شهد سابقًا لشركة مايكروسوفت في قضية إيبك جيمز ضد آبل التجريبية) ورئيس استوديوهات ألعاب إكس بوكس، مات بوتي.

سوف يدافع المسؤولون التنفيذيون من هاتين الشركتين ضد أمر قضائي أولي محتمل ضد صفقة ألعاب مايكروسوفت بقيمة 68.7 مليار دولار للاستحواذ على أكتفيجين بليزارد.

لمناقشة المنافسة في السوق، سيدلي رئيس بلايستيشن في سوني، جيم ريان، أيضًا بشهادته عبر رابط الفيديو.

أشار صانع إكس بوكس إلى أن سوني (أكبر معارضة للاندماج) لن تظهر شخصيًا في قاعة المحكمة في سان فرانسيسكو.

في تصريح لـ Verge، قال المدير العام للشؤون العامة في مايكروسوفت، ديفيد كيودي: "على عكس سوني، سيشهد كبار المسؤولين التنفيذيين لدينا شخصيًا للإجابة على أي أسئلة حول إستراتيجية أعمالنا، هذه الصفقة تعني المزيد من الخيارات للاعبين، وهي حقيقة تصبح أكثر وضوحًا كلما نظرت إلى الحالة ".

لماذا يعتبر الفوز بالأمر القضائي مهمًا لشركة مايكروسوفت

لمنع مايكروسوفت من شراء أكتيفيجن بليزارد، رفعت FTC قضية تطلب إصدار أمر قضائي قبل أسابيع من الموعد النهائي للصفقة في 18 يوليو.

اعترفت مايكروسوفت بالفعل في إيداعات المحكمة أنه إذا نجحت FTC في الفوز بأمر قضائي، فقد تنتهي صفقة الاستحواذ بالنسبة للشركة.

سيؤدي هذا الأمر القضائي (إذا تم منحه) إلى منع مايكروسوفت من إغلاق صفقة أكتيفيجن بليزارد الخاصة بها حتى يتم مسح الدعوى القضائية الأصلية للجنة التجارة الفيدرالية (التي تم رفعها في عام 2022).

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الأدلة لهذه القضية في 2 أغسطس، وستعقد الجلسة بعد فترة وجيزة من الموعد المقرر لبدء جلسة استئناف مايكروسوفت في المملكة المتحدة.

سيؤدي ذلك إلى إجبار الشركة على إعادة التفاوض على شروط الاستحواذ مع أكتيفيجن بليزارد أو الابتعاد عن طريق دفع رسوم تفكيك بقيمة 3 مليارات دولار.

قال براد سميث ، نائب رئيس شركة مايكروسوفت ورئيسها: "نعتقد أن تسريع العملية القانونية في الولايات المتحدة سيؤدي في النهاية إلى توفير المزيد من الخيارات والمنافسة في السوق".