تكنولوجيا: ‏Asus تطلق الحاسب المكتبي الكل في واحد A5 في الهند مع معالج إنتل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل Asus توسيع نطاق منتجاتها في الهند. ففي الآونة الأخيرة، أطلقت الشركة مجموعة جديدة من أجهزة الحواسب المكتبية متعددة الإمكانات في الهند.

وتعرض هذه الاجهزة الجديدة أداءً قويًا مع تصميم أنيق ومجموعة من الميزات التي تجعلها مناسبة للاستخدام المنزلي اوالعمل. فإذا كنت تبحث عن جهاز حاسب مكتبي قوي ولكن لديك مساحة محدودة، فقد يكون هذا الحاسب هو الحل الأمثل.

حتى الآن، لم يكن هناك العديد من اجهزة الحواسب المكتبية الكل في واحد بمواصفات قوية في السوق. ولكن مع إطلاق سلسلة Asus A5 الجديدة في الهند، اصبح الامر مختلف.

أولاً، يتم تشغيل سلسلة AIO A5 بأحدث معالجات Intel من الجيل الثالث عشر، لذا يمكنك التأكد من أنها ستتمكن من التعامل مع المهام الصعبة. علاوةً على ذلك، تقدم سلسلة A5 أيضًا أداءً مذهلاً. فقد تم تجهيز سلسلة A5 بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية DDR4 وما يصل إلى 512 جيجابايت من سعة تخزين M.2 NVMe PCIe SSD.

كما يضم الجهاز مجموعة من مكونات الصوت المتطورة، بما في ذلك مضخم صوت مدمج ممتاز ومكبرات صوت استريو عالية الجودة ودعم Dolby Atmos. وهذا يعني أنك ستتمتع بتجربة وسائط متعددة غامرة وجذابة.

تأتي سلسلة Asus AIO A5 الآن في الهند بسعر يبدأ من 94990 روبية هندية.

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