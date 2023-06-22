شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسجيل الدخول لأى تطبيق تم إنشاؤه باستخدام معرف آبل بدون كلمة مرور قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم آبل دعمًا لمفاتيح المرور لأجهزة آيفون وآيباد وماك، مما يتيح للمستخدمين تسجيل الدخول بدون كلمات مرور، في إصدارات iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma القادمة، سيتلقى مستخدمو Apple ID مفتاح مرور مخصصًا لتسجيل الدخول إلى الويب بسهولة.

هذا يعني أنه بدلاً من استخدام كلمة مرور، يمكن للمستخدمين استخدام Face ID أو Touch ID المحفوظ على iPhone أو Mac للوصول إلى أي تطبيق أو أداة عبر الإنترنت مرتبطة بمعرف آبل الخاص بهم.

ستكون هذه الميزة مفيدة بشكل خاص لمالكي أجهزة آبل، حيث قد يكون تسجيل الدخول باستخدام معرفات آبل على أجهزة غير تابعة لشركة آبل أمرًا مرهقًا.

هذا لأنه بمجرد تسجيل المستخدمين الدخول إلى تطبيق مثل تويتر باستخدام معرف آبل الخاص بهم، تتم مطالبتهم بالتحقق من طلب تسجيل الدخول باستخدام رمز، لا تنسى أن تذكر كلمات المرور يمثل مشكلة أيضًا.

حاليًا تتوفر مفاتيح المرور لمعرف آبل مع الإصدارات التجريبية من iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma.

ستتوفر الميزة لجميع الأجهزة المدعومة مع إصدارات iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma في وقت لاحق من هذا العام.

يمكن أن تكون الميزة مفيدة لتسجيل الدخول إلى موقع ويب آبل أو آي كلاود، يتيح لك هذا الأخير الوصول إلى البيانات التي تم نسخها احتياطيًا على iCloud ، والتي تتكون أساسًا من Drive والملاحظات وجهات الاتصال والبريد والصور وملفات التقويم، مباشرة على الويب باستخدام متصفح Chrome أو Edge، كذلك يتضمن موقع iCloud Web أيضًا خيارات iCloud Find Devices.

تمكن The Verge من تحديد ميزة مفتاح المرور على القنوات التجريبية، وفقًا للتقرير، عندما يقوم المستخدمون بتسجيل الدخول، على سبيل المثال Reddit أو تويتر، على جهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز في كروم، فسوف يلاحظون زر "تسجيل الدخول باستخدام آيفون". إذا حددت ذلك فسيكون هناك خيار لتسجيل الدخول عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام جهاز آيفون الخاص بي.

يشير التقرير إلى أن الميزة عملت على أجهزة آبل أيضًا، على الرغم من أن أجهزة أندرويد لم يكن لديها الخيار، قد تقوم آبل بتحسين الميزة من خلال إصدارات iOS 17 و iPadOS 17 و macOS Sonoma المستقرة.

ويأتي التحديث بعد أسابيع من إضافة جوجل لدعم مفتاح المرور على Gmail، تتيح الميزة للمستخدمين تسجيل الدخول إلى جيميل على الويب دون إضافة كلمة مرور ولكن باستخدام معرف المقاييس الحيوية على الهاتف الذكي.

ومع ذلك يجب تمكين مفتاح المرور لحساب جوجل يدويًا، إذا كنت تستخدم جيميل، فانقر فوق صورة ملفك الشخصي> إدارة حساب جوجل الخاص بك> الأمان> مفاتيح المرور.

يمكن أن تكون مفاتيح المرور مفيدة للغاية أيضًا ضد عمليات تسجيل الدخول غير المرغوب فيها.

مع إضافة آبل لدعم مفاتيح المرور، قد تستكشف المزيد من الشركات فكرة مستقبل بدون كلمة مرور.

يتم الإشراف على معايير Passkeys من قبل FIDO Alliance ، والذي يضم عمالقة التكنولوجيا الكبار مثل آبل ومايكروسوفت وجوجل. يمكن أن تأتي مفاتيح المرور أيضًا في شكل محرك أقراص مادي (مثل محرك القلم) مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع.