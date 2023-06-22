شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعمل على إصلاح خلل منح ميكروفون واتساب الوصول إلى هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل أنها تعمل على إصلاح خلل منح ميكروفون واتساب الوصول إلى هواتف أندرويد، واجه بعض بعض مستخدمي أندرويد الشهر الماضي خطأً يتيح الوصول إلى ميكروفون واتساب طوال الوقت، فيما أوضحت واتساب آنذاك أنها مشكلة متعلقة بجوجل وأندرويد.

قالت واتساب: "نعتقد أن هذا خطأ في أندرويد يسيء إلى المعلومات الموجودة في لوحة معلومات الخصوصية الخاصة بهم، وقد طلبنا من جوجل التحقيق فيها ومعالجتها".

أكدت جوجل هذه المشكلة وأقرت بها في تغريدة، قالت جوجل إن "خطأ أندرويد الأخير الذي أثر على عدد محدود من مستخدمي واتساب أنتج مؤشرات وإشعارات خصوصية خاطئة في لوحة تحكم خصوصية أندرويد."

حثت جوجل المستخدمين على تحديث واتساب حيث تم طرح إصلاح لمعالجة المشكلة.

وغردت Android Developers "نشكر واتساب على شراكتهم ونعتذر عن أي لبس قد يكون سببه هذا الخطأ للمستخدمين".





ما هو خطأ أندرويد؟

نشر مهندس تويتر فؤاد دابيري في مايو تغريدة بخصوص خطأ على واتساب، يستخدم الميكروفون في الخلفية، قائلا :"بينما كنت نائمًا ومنذ أن استيقظت في الساعة 6 صباحًا (وهذا مجرد جزء من الجدول الزمني!) ماذا يحدث؟".

أثارت تغريدته ردًا من إيلون ماسك حيث قال: "لا يمكن الوثوق بـ WhatsApp".

شارك دابيري لقطة شاشة للوحة تحكم أندرويد والتي أظهرت أن الوصول إلى الميكروفون قيد التشغيل لتطبيق واتساب.

يتوفر للمستخدمين خيار السماح والوصول إلى التطبيقات وعدم السماح باستخدامه في الخلفية.

أوضح واتساب وأكد أنه يمنح المستخدمين تحكمًا كاملاً في إعدادات الميكروفون الخاصة بهم.

"بمجرد منح الإذن لا يصل واتساب إلى الميكروفون إلا عندما يجري المستخدم مكالمة أو يسجل ملاحظة صوتية أو فيديو - وحتى ذلك الحين، تكون هذه الاتصالات محمية بالتشفير من طرف إلى طرف حتى لا يتمكن WhatsApp من سماعها".