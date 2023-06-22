شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية توفير مساحة الهاتف وتعطيل التنزيل التلقائى للصور والفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستخدم واتساب من قبل ملايين المستخدمين ويشارك الناس في الكثير من المجموعات، بينها مجموعات تتلقى الكثير من الصور أو مقاطع الفيديو أو ملفات GIF، يتم تنزيلها تلقائيًا على الهاتف الذكي بمجرد استلامها على التطبيق.

تتضمن العائلة والمكتب ومجموعات الأصدقاء عددًا من الوسائط، لكن البعض على سبيل المثال لا يريدون تنزيل كل المحتوى على الهاتف لتجنب ملء مساحة التخزين، لأن بعد ذلك سيتعين عليهم تخصيص وقت لحذف الوسائط غير الضرورية.

لتجنب ذلك يمنح واتساب خيار تعطيل التنزيل التلقائي للوسائط لكل دردشة، لكن تعطيل هذه الميزة يعد أيضًا عيبًا للبعض. إليك كل ما تريد معرفته

ما هي وسائط التنزيل التلقائي على واتساب؟

عندما تتلقى ملف وسائط على واتساب، يحفظه التطبيق تلقائيًا في معرض هاتفك.

يتم تشغيل خيار Media Visibility افتراضيًا.

لا تؤثر هذه الميزة إلا على الوسائط الجديدة التي يتم تنزيلها بمجرد تشغيل الميزة أو إيقاف تشغيلها ولا تنطبق على الوسائط القديمة.

كيفية إيقاف التنزيل التلقائي للصور ومقاطع الفيديو على WhatsApp

الخطوة 1: افتح واتساب وانقر على أي دردشة تريد تعطيل التنزيل التلقائي لها.

الخطوة 2: انتقل إلى قسم الملف الشخصي لتلك الدردشة من خلال النقر على اسم الدردشة.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل وانقر مرة أخرى على رؤية الوسائط.

الخطوة 4: اضغط على "لا" لتعطيل التنزيل التلقائي على WhatsApp.

ملاحظة: إذا كنت ترغب في تمكين الميزة، فيمكنك اتباع نفس العملية والنقر على "نعم" بدلاً من الزر "لا".





تعطيل ميزة التنزيل التلقائي لتطبيق واتساب

بمجرد تعطيل هذه الميزة، ضع في اعتبارك أنه سيتعين عليك تنزيل الصور أو مقاطع الفيديو أو المستندات على تلك الدردشة المعينة يدويًا حيث يتم تعطيل التنزيل التلقائي بواسطتك.

لذا من الأفضل إبقاء الميزة معطلة فقط لتلك المجموعات أو الدردشات الفردية التي تعتقد أنها غالبًا ما ترسل لك وسائط غير ضرورية، كذلك إذا حصلت على شيء مهم من تلك الدردشة، فيمكنك ببساطة تنزيله بنفسك.

الميزة الإضافية هي أنها ستوفر أيضًا قدرًا من بيانات هاتفك المحمول، فإذا كان واتساب لا يستخدم الإنترنت الخاص بك لتنزيل جميع الصور أو المستندات أو مقاطع الفيديو الغريبة تلقائيًا على هاتفك، فسيتم حفظ هذه البيانات.