شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة جديدة: التلوث الناتج عن مواقد الغاز أسوأ من التدخين السلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة ستانفورد أن مواقد الغاز تطلق كميات مقلقة من البنزين ، وهي مادة كيميائية مرتبطة بسرطان الدم وأنواع أخرى من سرطانات خلايا الدم، والبنزين الذي تطلقه مواقد حرق الغاز داخل المنازل يمكن أن تصل إلى تركيزات أعلى مما هو معتاد في الدخان السلبي، وفقًا للورقة التي نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة العلوم البيئية والتكنولوجيا .

وتضيف الدراسة ذخيرة للجهود المبذولة لإخراج توصيلات الغاز من المنازل والمباني وهناك مجموعة متزايدة من الأدلة حول المخاطر التي تشكلها مواقد الغاز على الصحة العامة والبيئة. ومع ذلك ، فقد عارضت صناعة الوقود الأحفوري بشدة سياسات التحول إلى الطاقة النظيفة من خلال اللعب على ارتباط الناس بمواقد الغاز.

وقال روب جاكسون ، الأستاذ بجامعة ستانفورد والباحث الرئيسي في هذا البحث ، في إيجاز صحفي على الورقة: "رؤية تركيزات الملوثات ترتفع بسرعة كبيرة في منزلي والتفكير في حدوث ذلك يومًا بعد يوم بعد يوم كان دافعًا للتغيير"، واليوم قال إن البحث دفعه للتخلص من موقد الغاز الخاص به بعد اختبار أساليب الدراسة في منزله، وفقا لتقرير theverge.

ويتشكل البنزين في ألسنة اللهب ، وغالبًا ما يتعرض الناس له من دخان التبغ وحرائق الغابات وانبعاثات العادم، وقال اختصاصي أمراض الدم والأورام جان كيرش في المؤتمر الصحفي "إنني أشعر بضغوط شديدة للتفكير في سبب كيميائي أقوى لسرطان الدم من البنزين" (لم يكن كيرش أحد مؤلفي الدراسة ولكنه تحدث عن الآثار الصحية للتعرض للبنزين ). وأشار إلى أن البنزين يكون أكثر فعالية من معظم المواد المسرطنة الأخرى عند مستويات التعرض المنخفضة وليس من الواضح أن الفكرة تسبب الذعر الفكرة هي أن هناك مخاطر ونريد تقليلها .

وهذه الدراسة هي الأولى من نوعها لحساب التلوث الداخلي للبنزين الناجم عن مواقد الغاز ، وفقًا لمؤلفيها وقاموا بدراسة 87 منزلاً في كاليفورنيا وكولورادو باستخدام مواقد تعمل بالغاز والبروبان في عام 2022 في حوالي 30% من المطابخ التي تم اختبارها ، وجدوا أن انبعاثات البنزين من موقد غاز واحد على درجة عالية أو فرن غاز مضبوط على 350 درجة فهرنهايت خلقت تركيزات أعلى من البنزين من متوسطات دخان التبغ غير المباشر.

وتقول الدراسة أن البنزين كان ينتقل من المطابخ إلى غرف النوم وفي غرف النوم بقيت التركيزات غير الصحية من البنزين لساعات ، حتى بعد إطفاء الموقد، و في أحد المنازل كانت مستويات البنزين في غرفة النوم مماثلة لأحداث التلوث بالقرب من المدارس في كاليفورنيا وكولورادو والتي أدت إلى إجراء تحقيقات في عام 2020.

ولم يُحدِث عمر الموقد أو علامته التجارية فرقًا كبيرًا في كمية البنزين التي ينتجها. وبينما تحدث التهوية الجيدة فرقًا في كمية البنزين التي يتعرض لها المنزل ، ووجد الباحثون أيضًا أن شفاطات المطبخ لم تكن فعالة دائمًا في الحد من التلوث. تقوم بعض الشفاطات بإعادة تدوير الهواء بدلاً من تهويته للخارج.

وبالمقارنة ، لم تنتج مواقد الحث أي كميات قابلة للقياس من البنزين ويمكن أن تنبعث من المواقد الكهربائية كميات أقل بكثير من البنزين - حوالي 10 إلى 25 مرة أقل من مواقد الغاز والبروبان - ربما بسبب أي طعام محترق على الأسطح الساخنة.

تغير المناخ هو السبب الرئيسي وراء تحرك أماكن مثل بيركلي ونيويورك وولاية نيويورك لإلغاء توصيلات الغاز في المنازل والمباني الجديدة. بعد كل شيء ، تعمل مواقد الغاز على الميثان ، وهو غاز دفيئة أقوى من ثاني أكسيد الكربون الذي يهرب بشكل روتيني من البنية التحتية للغاز وأدوات المطبخ .

وهذة ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط مواقد الغاز بآثار صحية سلبية أيضًا، وعزت دراسة أجريت عام 2022 ما يقرب من 13% من حالات الربو لدى الأطفال في الولايات المتحدة إلى استخدام موقد الغاز ، ووجد تحليل آخر في عام 2013 أن الأطفال الذين يعيشون في منازل بها مواقد غاز معرضون لخطر الإصابة بأعراض الربو بنسبة 42٪ أكثر من الأطفال الذين يعيشون في منازل بدونها.

وفي كاليفورنيا، يمكن منع ما يصل إلى 20٪ من حالات الربو عند الأطفال إذا توقف الناس عن استخدام مواقد الغاز، وفقًا لدراسة 2022. ومع ذلك، فقد واجهت الجهود المبذولة للتخلص التدريجي من استخدامها تحديات قانونية. وأصبحت بيركلي، كاليفورنيا، أول مدينة في الولايات المتحدة تحظر وصلات الغاز في الإنشاءات الجديدة في عام 2019 ثم في أبريل منعت محكمة فيدرالية تنفيذ هذه السياسة.

وتم تمرير مشروع قانون من شأنه منع فرض حظر فيدرالي على مواقد الغاز في مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر ، على الرغم من عدم وجود تشريع فيدرالي يقترح مثل هذا الحظر .

وقالت كارين هاربرت ، الرئيسة والمديرة التنفيذية لجمعية الغاز الأمريكية ، في بيان بعد تقديم الفاتورة: "العملاء يحبون الغاز الطبيعي - في الواقع ، يشترك عميل سكني جديد في خدمة الغاز الطبيعي كل دقيقة".