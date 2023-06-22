شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 9 ميزات جديدة فى تحديث آبل برودكاست لاختيار المفضل لديك .. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت Apple بتحديث تطبيق Podcasts على iOS و iPadOS و macOS بميزات تسهل العثور على المحتوى في الأنواع المفضلة لديك، و يتضمن الآن تسع فئات فرعية جديدة: الصحة العقلية ، والعلاقات ، وتحسين الذات ، والمجلات الشخصية ، وريادة الأعمال ، والأفلام الوثائقية ، وتربية الأطفال ، والكتب ، وتعلم اللغة. تأتي هذه على رأس الفئات الفرعية الحالية مثل True Crime و Sports وغيرها.

وركزت Apple على الصحة العقلية خلال السنوات القليلة الماضية ، وقدمت مؤخرًا تطبيق Journal الذي يتيح لك توثيق ما تشعر به. بالإضافة إلى ذلك ، قدمت الشركة مؤخرًا ميزة تتبع الحالة المزاجية كجزء من Health في iOS 17، ويبدو أن إضافة فئة فرعية للصحة العقلية في المدونات الصوتية إلى جانب فئات أخرى مثل العلاقات والتحسين الذاتي والمجلات الشخصية جزء من ذلك، وفقا لتقرير engadget.

وكل فئة فرعية لها مخططاتها الخاصة التي تعرض أفضل العروض والحلقات في السوق الخاص بك. "على سبيل المثال ، يمكن للمستمع في الولايات المتحدة تصفح المخططات الخاصة بالصحة العقلية والتي تعرض أفضل 200 عرض وأهم 200 حلقة متوفرة في الولايات المتحدة بناءً على مزيج من الاستماع والمتابعة ومعدل الإكمال ،" كتبت شركة آبل في مدوناتها الصوتية لمدونة المبدعين.

وكنقطة مقارنة ، يحتوي Spotify على ثماني فئات رئيسية للبودكاست وما لا يقل عن 54%فرعية و يقدم YouTube 14 فئة بودكاست رئيسية و PocketCast 19 ، لكن لا يقدم أي منهما فئات فرعية. مع الإضافات الجديدة ، يبدو أن Apple تقدم مجموعة جيدة دون إرباك المستخدمين.

وتم تحديث الفئات الفرعية التسع الجديدة ، إلى جانب الفئات الأساسية التسعة عشر ، بأعمال فنية وتوصيات جديدة أيضًا. يتضمن الأخير عروض جديدة وجديرة بالملاحظة ، وعروض الشهر ، وقنوات مميزة ، ومنشئي المحتوى ، وأبرز الأحداث العالمية.

ومع الإصدار القادم من iOS 17 ، تضيف Apple بعض ميزات Podcasts الجديدة مثل تجربة Now Play المحدثة وقائمة الانتظار وفن الحلقة وفلاتر البحث والمزيد. كانت تحديثات البودكاست قليلة نسبيًا ، على الرغم من أن آخر تحديث رئيسي قادم قبل عام مع مخططات البودكاست الجديدة. قامت شركة Spotify ، المنافس الرئيسي لشركة Apple ، والتي أنفقت مبالغ كبيرة على البودكاست في عام 2019 ، بتسريح 200 موظف من هذا القسم مؤخرًا.