شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تنفي تنصت واتساب على مستخدمي أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد حساب مطوري أندرويد الرسمي التابع لجوجل على تويتر بوجود مشكلة في النظام تؤثر في عدد محدود من مستخدمي واتساب، وتؤدي إلى ظهور مؤشرات وإشعارات خطأ في لوحة الخصوصية في نظام أندرويد.

وأشار الحساب إلى ضرورة أن يُقدم مستخدمو واتساب في أندرويد على تحديث التطبيق من أجل حل المشكلة، كما وجه الشكر إلى فريق مطوري واتساب على التعاون في حل المشكلة، واعتذرت جوجل عن أي لبس قد يكون سببه هذا الخطأ للمستخدمين، وفقاً لموقع aitnews.

وانتشرت خلال الأشهر الماضية شكاوى عديدة من مستخدمي تطبيق واتساب في أندرويد، إذ يظهر في إعدادات هواتفهم، وتحديدًا لوحة الخصوصية، استخدام واتساب للميكروفون بصورة متكررة في أوقات مختلفة لا يستخدمون فيها التطبيق بالأساس.

وتسبب هذا السلوك الغريب للتطبيق في إثارة الشكوك بشأن تنصت واتساب على المستخدمين سرًا دون علمهم، حتى مع إيقاف تشغيل التطبيق في الخلفية.

ووصلت تلك الشكوك ذروتها عندما هاجم الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تطبيق واتساب، معتبرًا أنه “لا يمكن الوثوق به” تعقيبًا على تغريدة نشرها أحد مهندسي تويتر، أشار فيها إلى أن تطبيق واتساب يتنصت عليه أثناء نومه مستشهدًا بصورة من لوحة الخصوصية في أندرويد، يستخدم فيها واتساب الميكروفون على نحو متكرر.

واستدعى ذلك الاتهام ردًا من شركة ميتا مالكة التطبيق، إذ قالت إنها تعتقد أن سبب ذلك “خطأ في نظام تشغيل أندرويد يؤدي إلى عرض معلومات مغلوطة في قسم الخصوصية”، وهو ما أكدته جوجل لاحقًا.

ولم تذكر جوجل أي تفاصيل أخرى تخص المشكلة أو كيف جرى حلها، إلا أن هذا التوضيح يبعث برسالة طمأنينة إلى مستخدمي التطبيق، كما ترد أيضًا على الاتهامات التي طالت واتساب خلال الفترة الأخيرة.

ويُعد واتساب تطبيق المراسلة الفورية الأكثر انتشارًا حول العالم، إذ يتجاوز عدد مستخدميه ملياري مستخدم، وهو تابع لشركة ميتا، التي تملك أيضًا منصتي فيسبوك انستجرام.