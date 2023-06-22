شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تطلق تحديث iOS 16.5.1 لإصلاح مشاكل أمنية في آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت آبل تحديث iOS 16.5.1 لهواتف آيفون، وهو تحديث جديد يستهدف إصلاح ثغرات أمنية يجري استغلالها بشكل نشط.

ووفرت آبل أيضًا تحديثات iPadOS 16.5.1 لأجهزة آيباد، و macOS 13.4.1 لحواسيب ماك، و watchOS 9.5.2 لساعاتها الذكية، وينصح بتحميل هذه التحديثات الجديدة في أقرب وقت على أجهزة آبل المختلفة.

وقالت آبل إن التحديثات الجديدة تسد ثغرتين اعتمد عليهما المخترقون من أجل مهاجمة أنظمة التشغيل المثبتة على أجهزة آبل، وفقاً لموقع aitnews.

وسدت آبل ثغرة في نواة النظام يمكن أن تؤدي إلى تنفيذ تعليمات برمجية عشوائية باستخدام امتيازات نواة النظام، وأفادت آبل بأن هذه الثغرة جرى استغلالها بشكل نشط ضد الإصدارات المختلفة لنظام iOS التي صدرت قبل تحديث iOS 15.7، لذا يُفترض أن تكون هواتف آيفون العاملة بتحديث iOS 16 محصنة ضد هذه الثغرة.

وأصلحت آبل مشكلة أمنية أخرى في محرك الويب WebKit الذي يعمل عليه متصفح سفاري، يمكن أن تسمح لمحتوى الويب الضار بتنفيذ تعليمات برمجية خبيثة، وقد استغل المخترقون أيضًا هذه الثغرة بنشاط، وفقًا لما ذكرته آبل في مستند دعم أمني نشرته عبر موقعها الرسمي.

ويجب على مستخدمي أجهزة آبل ترقيتها إلى التحديثات الجديدة السابق الإشارة إليها.

ويمكن تنزيل التحديثات الجديدة بالذهاب إلى الإعدادات Settings > ثم اختيار “عام General” > ثم الضغط على “تحديث النظام Software Update” > ثم الضغط على “تنزيل وتثبيت التحديث Download and Install”، علمًا بأن التحديث الجديد صغير الحجم.

ويعمل التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة الشحن باستخدام محول الكاميرا Lightning to USB.

وتختبر آبل حاليًا تحديث iOS 16.6 المتوقع إطلاقه خلال وقت قريب، وهو تحديث يهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام دون إضافة مزايا كبرى، كما تختبر حاليًا العديد من الأنظمة الأخرى مثل iOS 17 و iPadOS 17 لإطلاقها لاحقًا خريف العام الجاري.