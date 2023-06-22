علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: البيتكوين تقفز 10% لأعلى مستوى فى أكثر من شهر ‏

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقفز 10% لأعلى مستوى فى أكثر من شهر ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر العملة المشفرة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر خلال ‏تعاملات أمس الأربعاء، حيث كان المتداولون ‏متحمسين بشأن احتمالات الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين ‏Bitcoin ETF‏ بعد سلسلة من التطبيقات الحديثة من شركات بما في ذلك ‏BlackRock‏ حسبما نقلت CNBC.

 

وقفز سعر البيتكوين بنسبة 10 ٪ إلى 29405.22 دولارًا في حوالي الساعة 11 ‏صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وهو أعلى مستوى منذ 6 مايو، وفقًا ‏لبيانات ‏CoinGecko، مما زاد من المكاسب التي حققتها في وقت سابق.

 

ويتزايد تفاؤل المستثمرين بشأن خطط تداول ‏BlackRock‏ وغيرها من الأسماء ‏المؤسسية الكبرى المشاركة في الأصول المشفرة.‏

 

هذا على الرغم من كل الأخبار السيئة التي كانت تحيط بصناعة العملات المشفرة ‏مؤخراً، مع استمرار تأثر السوق بفضيحة انهيار ‏FTX‏ والتداعيات التنظيمية التي ‏تلت ذلك.‏

 

قال فيجاي أيار، رئيس الأسواق الدولية في ‏CoinDCX، أكبر بورصة للعملات ‏المشفرة في الهند، لشبكة ‏CNBC‏: "إن قائمة الإعلانات الفورية عن تطبيقBitcoin ‎ETF‏ من قبل المؤسسات الكبرى قد أعادت بالتأكيد الاتجاه الصعودي إلى أسواق ‏العملات المشفرة".‏

 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت ‏BlackRock‏ طلبًا لتدشين صندوق عقود ‏فورية للمؤشرات المتداولة ‏‎ Bitcoin ETFوالذي سيتتبع سعر السوق الأساسي لعملة ‏البيتكوين. ‏

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا