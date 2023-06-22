شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: البيتكوين تقفز 10% لأعلى مستوى فى أكثر من شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر العملة المشفرة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من شهر خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث كان المتداولون متحمسين بشأن احتمالات الوصول إلى صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين Bitcoin ETF بعد سلسلة من التطبيقات الحديثة من شركات بما في ذلك BlackRock حسبما نقلت CNBC.
هذا على الرغم من كل الأخبار السيئة التي كانت تحيط بصناعة العملات المشفرة مؤخراً، مع استمرار تأثر السوق بفضيحة انهيار FTX والتداعيات التنظيمية التي تلت ذلك.
قال فيجاي أيار، رئيس الأسواق الدولية في CoinDCX، أكبر بورصة للعملات المشفرة في الهند، لشبكة CNBC: "إن قائمة الإعلانات الفورية عن تطبيقBitcoin ETF من قبل المؤسسات الكبرى قد أعادت بالتأكيد الاتجاه الصعودي إلى أسواق العملات المشفرة".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قدمت BlackRock طلبًا لتدشين صندوق عقود فورية للمؤشرات المتداولة Bitcoin ETFوالذي سيتتبع سعر السوق الأساسي لعملة البيتكوين.
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