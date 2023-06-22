شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: جوجل تعتزم تصنيع هواتف بكسل فى الهند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد تقرير جديد لوكالة بلومبيرج بأن شركة جوجل تسعى إلى نقل إنتاج هواتفها الذكية من سلسلة بكسل Pixel إلى الهند.

وتُجري جوجل حاليًا محادثات مع شركات تصنيع الأجهزة الإلكترونية المحلية في الهند، ومنها شركة Bharat FIH، التي تُعد فرعًا من شركة فوكسكون الأم في الهند، وتصنع فوكسون الأجهزة للعديد من الشركات العالمية، وفي مقدمتها شركة آبل، إذ تتولى إنتاج أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك وغيرها.

وتفاوض جوجل أيضًا شركاء آخرين محتملين مثل شركتي Dixon Technologies و Lava International من أجل تولي مهمة إنتاج هواتف بكسل في الهند، بحسب ما ذكر تقرير بلومبيرج نقلًا عن مصادر مطلعة.

ويشهد سوق إنتاج الأجهزة الإلكترونية العالمي تحولًا ملحوظًا إلى الهند، التي تقدم نفسها باعتبارها بديلًا للصين، على الأقل في مجال إنتاج الهواتف الذكية، خاصةً بعد التأثير السلبي لوباء فيروس كورونا في الصين وفرضها سياسات مشددة، ومع تسهيلات تقدمها الحكومة الهندية للشركات العالمية، وفقاً لموقع aitnews.

وتود جوجل أن تسير على خطى آبل، التي نقلت جزءًا من إنتاج هواتف آيفون إلى الهند خلال السنوات الأخيرة، وسط تقارير صحفية تشير إلى نية آبل التوسع في الإنتاج بصورة أكبر داخل الهند خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتهدف كلٌ من آبل وجوجل إلى تنويع الإنتاج بين الصين والهند، تحاشيًا لتأثر الإنتاج وسلاسل الإمداد مستقبلًا في حالة حدوث اضطرابات سياسية بين الولايات المتحدة والصين، فضلًا عن خدمة السوق المحلي الهندي.

وتستعد شركة جوجل لإطلاق هواتف بكسل 8 المنتظرة نهاية العام الجاري، لكنه من غير المتوقع أن تُصنع تلك الهواتف في الهند في الوقت الراهن. ولم تعلق شركة جوجل أو أي من الأطراف المعنية الأخرى على الخبر.