شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف نوع جديد من الديناصورات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من الديناصورات في ما يسمى "جزيرة الديناصورات" قبالة سواحل إنجلترا، والمعروف باكتشافات ديناصورات متحجرة وبقايا أخرى، وفقا لموقع usatoday.

النوع الجديد هو أول ديناصور مدرع يتم اكتشافه في جزيرة وايت منذ 142 عامًا، قال المتحف يوم الجمعة إنه سمي بـ Vectipelta barretti ، على اسم الأستاذ بول باريت من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، خبير الديناصورات الشهير .

وقال المتحف إن اكتشافه يحتمل أن يوسع فهم العلماء لتنوع الأنواع التي تعيش في ما يعرف الآن بالمملكة المتحدة منذ أكثر من مائة مليون عام.

نُشر اكتشاف الديناصورات في مجلة علم الأحافير النظامية . وقال مؤلفو المقال في المجلة إنه سمي على اسم باريت "تقديرا لمساهماته الرئيسية والمستمرة في علم الحفريات الفقارية للديناصورات".



رسم تخيلى للديناصور

وضح العلماء شكل الديناصور، قالوا في مقالهم إن Vectipelta barretti هو جزء من عائلة ankylosaur، وهي ديناصورات تأكل النباتات ولها أرجل قصيرة وجسم عريض مع "غطاء واسع من الدروع الجلدية على الرأس والجسم والذيل ".

وقال المتحف إن تاريخه يعود إلى حوالي 125 مليون عام، عندما كانت أوروبا عبارة عن سلسلة من الجزر المتناثرة وليس كتلة أرضية كبيرة، كانت الجزيرة موطنًا للغابات الرطبة.

كانت الأنواع المدرعة الأخرى الوحيدة التي تم العثور عليها هناك حتى الآن هي Polacanthus ، ويختلف الديناصور الجديد عنه في بعض الطرق الرئيسية التي تجعل الباحثين يتأكدون من أنه نوع مختلف.