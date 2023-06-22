تكنولوجيا: هاتف Magic V2 سيصل في 12 يوليو… في حين سيأتي Honor X50 قبله بأسبوع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم طرح هاتف Magic V للبيع في يناير 2022، والذي يعتبر أول هاتف قابل للطي من Honor. والآن، تفيد الشائعات بأن هاتف Honor Magic V2 سيصل في 12 يوليو، اي بعد ثلاثة أسابيع من الآن.

وعلى ما يبدو، سيكون هناك إصدارات Snapdragon 8+ Gen 1 و Snapdragon 8 Gen 2 مع ما يصل إلى 16 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين يصل إلى 512 جيجابايت.

تشمل التغييرات الأخرى التي يُشاع عنها مضاعفة الدقة على الكاميرا الرئيسية إلى 108 ميجابكسل مع شحن لاسلكي بقوة 50 واط وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

لا توجد تفاصيل حول الشاشة الرئيسية، ولكن من الواضح أنه سيتم ترقيتها إلى شاشة LTPO مع معدل تحديث أعلى من 90 هرتز، مع تعتيم PWM عالي التردد.

ونشر المصدر Digital Chat Station أيضًا تفاصيل عن Honor X50 ايضًا، فمن المتوقع أن يصل هذا الهاتف في الصين في 5 يوليو بمعالج Snapdragon 6 Gen 1، والذي سيتم إقرانه بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت وتخزين يصل إلى 512 جيجابايت. ستكون الشاشة أكبر بحجم 6.78 بوصة من نوع AMOLED وسترتفع دقتها من 1080 بكسل إلى 1220 بكسل لموازنة كثافة البكسل.

كما يُقال أن X50 يحتوي على كاميرا بدقة 108 ميجابكسل من الخلف، بالإضافة إلى كاميرا مزدوجة من الامام. سيحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 5800 مللي أمبير مع شحن بطيء نسبيًا بقوة 35 واط.

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