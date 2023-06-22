تكنولوجيا: مايكروسوفت ترفع أسعار Xbox Series X و Game Pass في معظم البلدان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إذا كنت مهتم بالحصول على جهاز Xbox Series X، فمن الافضل القيام بذلك بحلول نهاية شهر يوليو ما لم تكن في الولايات المتحدة أو اليابان أو تشيلي أو البرازيل أو كولومبيا. فقد أكدت مايكروسوفت أنها سترفع سعر الجهاز في معظم البلدان الأخرى.

بدءًا من الأول من شهر أغسطس، ستكلف وحدة Xbox Series X حوالي 650 دولارًا كنديًا في كندا و 480 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة و 550 يورو في معظم الدول الأوروبية و 800 دولار أسترالي في أستراليا. وتتوافق الزيادات تقريبًا مع التغييرات في أسعار PS5 التي أجرتها سوني في معظم الأسواق العام الماضي.

وقال كاري بيريز، رئيس اتصالات Xbox لموقع The Verge: “لقد حافظنا على أسعارنا لاجهزة الكونسول لسنوات عديدة وقمنا بتعديل الأسعار لتعكس الظروف التنافسية في كل سوق“. واضاف: “تعديلات أسعار Game Pass هذه لا تتعلق بصفقة Activision Blizzard وتهدف إلى مطابقة ظروف السوق المحلية.”

يظل سعر Xbox Series S كما هو في جميع الأسواق بحوالي 250 دولارًا. وستقدم مايكروسوفت قريبًا إصدار أسود بسعة تخزين تبلغ 1 تيرابايت مقابل 349 دولارًا.

لم تعد استوديوهات مايكروسوفت الخاصة تصنع ألعاب لجهاز Xbox One. فإذا كنت لا ترغب في شراء سلسلة X أو S، فلا يزال بإمكانك بث الألعاب القادمة مثل Starfield و Fable إلى جهازك القديم من خلال Game Pass Ultimate. ولكن للاسف، سيتم رفع سعر هذه الخدمة أيضًا، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

ستكلف Xbox Game Pass قريبًا 11 دولارًا شهريًا، بزيادة قدرها دولار واحد. كما ان سعر اشتراك Game Pass Ultimate سيقفز ايضًا من 15 دولارًا شهريًا إلى 17 دولارًا. ومع ذلك، فإن سعر Xbox Game Pass لن يرتفع فيالنرويج أو تشيلي أو الدنمارك أو سويسرا أو المملكة العربية السعودية.

ستصبح تغييرات الأسعار سارية المفعول لأعضاء Xbox Game Pass الجدد في السادس من يوليو. لن يتم تطبيق ذلك على المشتركين الحاليين حتى 13 أغسطس (13 سبتمبر في ألمانيا). وإذا كان لديك حق الوصول إلى Game Pass من خلال رمز سنوي، فلن تؤثر تغييرات الأسعار عليك حتى يحين وقت التجديد.

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